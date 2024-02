Nova trendi dijeta: Jede se više hrane, ali s manje kalorija!

Volume Eating ili volumetrijska dijeta je trendi strategija dijete koja uključuje konzumaciju velikih količina niskokalorične hrane kako biste se osjećali siti dok još uvijek održavate kalorijski deficit. Fizički jedete više hrane - ali ipak unosite manje kalorija nego inače.

Registrirana dijetetičarka Shyla Cadogan objasnila je prošli tjedan u StudyFindsu da je ideja napuniti želudac hranom koja je prirodno niskokalorična kako bi ostalo manje mjesta za hranu koja bi mogla poremetiti vašu dijetu, piše NY Post.

Kako funkcionira? Namirnice se kategoriziraju u dvije skupine: s velikim volumenom i s malim volumenom. Namirnice velikog volumena mogu se jesti u velikim količinama, dok hranu malog volumena treba konzumirati umjereno. Primjeri hrane s velikim volumenom, koja je obično bogata vlaknima i vodom, uključuju lubenicu, zelenu salatu, tikvice, citruse, špinat, bjelanjke, krastavce, celer, zobene pahuljice i voće bogato vlaknima, poput jabuka i bobičastog voća. Hrana malog volumena kalorijski je gušća i može uključivati ​​ulja, sušeno voće, med, javorov sirup, sir, orašaste plodove i maslac od orašastih plodova.

Je li volumetrijska prehrana dobra za mršavljenje? Ako se radi ispravno, da, može biti. Ova dijeta zahtijeva pravilno planiranje kako bi se pomoglo gubitku težine. Kao što Cadogan primjećuje, prepreka gubitku težine za toliko ljudi je to što se ne osjećaju sitima i zadovoljnima nakon što pojedu obrok. Hrana s malim volumenom - koja je često bogata hranjivim tvarima poput vlakana, kao i raznim vitaminima i mineralima - "doslovno zauzima više prostora" od hrane s velikim volumenom, tvrdi ona, odnosno više ispunjava želudac i najvjerojatnije vas ostavlja sitima i zadovoljnima . Osim toga, volumetrijska dijeta mogla bi biti izvrstan način da unesete hranjive tvari koje prije niste unosili. Ako voće i povrće nisu redovit dio vaše prehrane, obilna konzumacija "u biti vas tjera da počnete", napisala je Cadogan, što ostavlja manje prostora za visokokalorične namirnice poput brze hrane i pekarskih proizvoda.

Postoje li nedostaci volumetrijske dijete? Cadogan je naglasila da je volumetrijska dijeta, kao i svaka druga dijeta, korisna samo ako su zadovoljene sve potrebe za hranjivim tvarima. “Nijedna dijeta ne bi trebala uzrokovati kompromitiranje kvalitete vaše prehrane. Do ove točke, stavila sam naglasak na pravilnu ishranu jer se stvari mogu raditi na pogrešan način", napisala je. Važno je upamtiti da je kvaliteta veća od kvantitete - stoga se nemojte previše zaokupiti samo konzumiranjem hrane s najmanje kalorija. Coca-Cola zero je, na primjer, piće bez kalorija i, samo po definiciji količine hrane, piće koje je dopušteno konzumirati u velikim količinama. Međutim, Coca-Cola zero nema nikakvu hranjivu vrijednost. U međuvremenu, sok od naranče ima više kalorija od dijetalne Coca-Cole i možda nije na vašem radaru za niskokalorična pića, ali osigurava vitamin C i druge antioksidanse, pa je bolje od gaziranih pića.

Postoje i drugi čimbenici koje treba uzeti u obzir pri odabiru hrane. Kelsey Kunik, registrirana dijetetičarka i nutricionistička savjetnica za Fin vs Fin, rekla je za Health.com da “velika količina hrane može dovesti do nadutosti i probavne nelagode, budući da je mnoga niskokalorična hrana s velikim volumenom bogata vlaknima. Previše vlakana iz sirovog voća i povrća može uzrokovati probavne smetnje i nedostatak mikronutrijenata.”

Cadogan je također istaknula da je osjećaj sitosti samo dio onoga što ljude čini zadovoljnima nakon obroka. Da biste dugoročno održali bilo kakvu dijetu, također morate uživati ​​u hrani koju jedete. Ako jedete nešto samo zato što ima malo kalorija, ali vam se ne sviđaju okus ili tekstura, mogli biste na kraju poželjeti hranu koju pokušavate izbjegavati bez obzira na to koliko ste siti, što bi neizbježno moglo dovesti do prejedanja. "Nema razloga da u potpunosti izbjegavate masnoće, ugljikohidrate ili drugu hranu za koju mislite da se možda ne uklapa u vašu prehranu", rekla je Cadogan, savjetujući da dodavanje okusa maslinovim uljem ili začinima vašoj hrani još uvijek može biti dio volumetrijske dijete. Također je važno osigurati da količina hrane ne prijeđe granicu u poremećenu ishranu.

“Volumetrijska dijeta potiče puno niskokalorične hrane, što može pridonijeti žudnji, prejedanju, stalnim mislima o hrani i prejedanju”, upozorio je Jamie Nadeau, registrirani dijetetičar, za Health.com. Na kraju dana, Cadogan je naglasila da se niskokaloričnoj hrani ne smije dati prioritet u odnosu na hranu bogatu hranjivim tvarima, a visokokalorična hrana i dalje može biti dio volumetrijske dijete, a da ne bude glavni dio.

