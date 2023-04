Nije samo hrana: Evo kojih deset stvari biste trebali držati u hladnjaku!

Možda ste čuli da stavljanje određenih odjevnih predmeta u zamrzivač može ubiti bakterije, ali jeste li znali da postoji mnogo kućnih trikova koji uključuju i vaš hladnjak? Od predmeta u vašem ormariću s lijekovima do onih u ladicama, iznenadili biste se koliko uobičajenih stvari može imati koristi od premještanja na hladnije temperature. Kako bismo dobili potpuni popis, razgovarali smo sa stručnjacima za čišćenje i stil života. Nastavite čitati kako biste saznali kojih 10 neprehrambenih artikala trebate držati u hladnjaku, piše Best Life.

Gelovi za izbjeljivanje zubi: U pregledu najčudnijih stvari koje zvijezde Food Networka imaju u svojim hladnjacima, slavna kuharica Giada De Laurentiis rekla je da je to “izbjeljivač zubi”. Ispostavilo se da to i nije tako čudno. Prema Crestu, koji proizvodi popularne Whitestrips, “Većina proizvođača preporučuje pohranjivanje pribora za izbjeljivanje zubi na hladnom mjestu… Za neke je prikladno ispod kupaonskog ormarića ili u ormaru za posteljinu. Drugi koji žive u ekstremno toplim klimatskim uvjetima možda će htjeti pohraniti zube pribor za izbjeljivanje u hladnjaku.”

Foto-film: Ako ste ljubitelj snimanja fotografija starim filmom, znate da može biti skupo. Kako biste očuvali život svog foto-filma, stavite ga u hladnjak.“Preporučujemo da foto-film pohranite u hladnjaku na konstantnoj temperaturi između 4 – 18°C”, kaže Polaroid na svojoj web stranici. Bilo koja temperatura niža od te može uništiti film, pa ćete ga htjeti pustiti da se vrati na sobnu temperaturu prije nego što ga stavite u fotoaparat.

Aloe vera: Gel aloe vere koji se kupuje u trgovini obično ima prilično dug rok trajanja, ali prednost držanja u hladnjaku je to što hladna temperatura djeluje dodatno umirujuće kod opeklina od sunca ili drugih opeklina. Međutim, svježa aloe vera, točnije biljka može se vrlo brzo pokvariti. Ako odsiječete list i odmah ga upotrijebite, sve je u redu. Ali ako ga želite duže čuvati, Erin James, certificirana sportska nutricionistica i osnivačica SQUAY Wellnessa, kaže da je bolje da ga stavite u hladnjak u hermetički zatvorenoj posudi.

Proizvodi za njegu kože: Jedan od najčešćih odgovora koje smo dobili od stručnjaka je da treba držati proizvode za njegu kože u hladnjaku. “Koncept proizvoda za njegu kože bez konzervansa privlači mnoge ljude. Ali postoji veća vjerojatnost da će se na tim proizvodima razviti bakterije. Slično kao što utječe na hranu, hladnjak može produžiti njihov ‘rok trajanja’, objašnjava Gretchen Boyd, predsjednica NYC House Cleaners. Proizvode koji sadrže retinol ili vitamin C posebno treba držati u hladnjaku. “Niske temperature usporavaju razgradnju oba sastojka”, objašnjava tvrtka za ljepotu Birch Box. Prema Carly Campbell, osnivačici Mommy on Purpose, dodatna prednost je to što hladna temperatura “može pomoći u smirivanju i smanjenju upale, a također može pomoći u zatezanju i učvršćivanju kože”. To se posebno odnosi na kreme za oči. Grace Baena, direktorica brenda u tvrtki za namještaj Kaiyo, preporučuje držanje kreme za sunčanje u hladnjaku iz istih razloga.

Šminka: Većina nas vjerojatno bi bila užasnuta kada bi vidjela kada je našim proizvodima za šminkanje istekao rok trajanja. Ali držanje određenih namirnica u hladnjaku produljit će im život. Boyd napominje da je kozmetika na bazi kreme ili vode (kao što su maskara i tekući puder) posebno osjetljiva na “rast bakterija, oksidaciju i blijeđenje boje”. Još jedna prednost koju Boyd ističe je da ako su proizvodi kao što je tuš za oči, njihova će primjena biti preciznija. Mnogi će ljudi reći da ruž držite u hladnjaku, ali to bi trebalo biti samo privremeno rješenje ako se počne topiti. “Ostavite ga u hladnjaku dok se ponovno ne stvrdne, a zatim ga izvadite kad se Spremni ste za nanošenje. Međutim, nemojte zauvijek držati ruž u hladnjaku: ulje i vosak se s vremenom odvajaju na niskim temperaturama”, objašnjavaju iz Birch Boxa.

Lak za nokte: “Lak za nokte može postati gust i težak za nanošenje ako se ne skladišti pravilno. Čuvanje u hladnjaku može pomoći u produljenju roka trajanja i spriječiti da postane pregust ili grudast”, kaže Campbell.

Cvijeće: Želite li sačuvati svježe rezano cvijeće do vaše večere koja je za nekoliko dana? Držanje u vodi na hladnom mjestu, kao što je hladnjak, “usporit će njihove metaboličke procese i održati ih svježima malo dulje”, piše The Washington Post. No, izbjegavajte ih stavljati uz voće koje ispušta etilen. Kako objašnjava Post, baš kao što ovi plinovi uzrokuju sazrijevanje drugog voća i povrća, tako će i vašem cvijeću skratiti životni vijek. Campbell kaže da “uklonite svo lišće ispod linije vode, jer to može uzrokovati kontaminaciju vode i skratiti život cvijeća.”

Prašak za pecivo i soda bikarbona: Da, ovi proizvodi spadaju u kategoriju hrane, ali razlog zbog kojeg ih držite u hladnjaku nema nikakve veze s pečenjem ili kuhanjem. “Soda bikarbona upija mirise iz hrane kao što su luk, češnjak i riba koji se mogu prenijeti na drugu hranu pohranjenu u blizini ako nije pravilno skladištena. Prašak za pecivo uklanja neželjene mirise iz istih predmeta, ali im također vraća svježinu svojom kemijskom reakcijom kada se pomiješa s vodom; ovaj proces pomaže u uklanjanju neugodnih mirisa dok ih zamjenjuje svježom aromom poput pečenja”, objašnjava Louis Ryan, direktor Food Guarda, koji proizvodi automatizirane HACCP sustave.

Termometar: U mnogim hladnjacima gumb za temperaturu daje samo raspon, recimo hladno do najhladnije. U tim slučajevima, Ryan preporučuje da toplomjer držite unutra. “Pomaže mi pratiti temperaturu, što je važno za održavanje hrane sigurnom za konzumaciju”, kaže Ryan.

Određeni lijekovi: Vaš bi vam liječnik ili ljekarnik trebao reći je li bilo koji od lijekova na recept potrebno čuvati u hladnjaku. Prema Robertu Johnsonu iz Coast Appliances, neki primjeri uključuju “kapi za oči, inzuline, hormonske injekcije, antipiretike, antibiotske tekućine i tablete za kemoterapiju.” Osim što osiguravate da su pohranjeni na odgovarajućoj temperaturi (u čemu vaš termometar može pomoći), Johnson savjetuje da ih držite podalje od ventilacijskih otvora “kako biste spriječili stvaranje kristala leda” i da ih ne stavljate u vrata, jer tamo temperatura više varira. Naravno, o čuvanju lijekova uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom.

Jaja, vino, kava... Iznenađujuće, ali ovih 5 namirnica smijete čuvati u zamrzivaču!