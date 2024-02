Nekoliko je mogućnosti: Ovo su razlozi zbog kojih vam se u kući stalno skuplja prašina!

Izdvojili ste jedan dan za čišćenje kuće kako bi bila blistavo čista, a već sljedeći je prekrivena prašinom. Slažemo se, to je prava frustracija i svi prolazimo kroz to. No, ne morate se zato jednostavno pomiriti sa sudbinom svakodnevnog čišćenja prašine. Kada saznate razloge zbog koji se dosadna prašina ukorijenila u vaš dom, znati ćete i kako je se riješiti, piše Arhitectural Digest.

Prozor vam je stalno otvoren: Svjež zrak nije jedino što ulazi u vašu kuću, pogotovo ako živite u velikom gradu ili blizu gradilišta. Kasno navečer i rano ujutro slobodno otvorite prozore kako biste pustili zrak, a tijekom dana ih držite zavtvorene kako bi prašina manje ulazila u vaš dom.

Nedavno ste renovirali stan (ili vaš susjed): Prašine od građevinskih radova teško se riješiti jer sitne čestice lebde zrakom i polako padaju na predmete u kući.

Imate tapison: Tepisi i tapisoni pravi su magnet za prašinu. Trebate dobar usisavač s kojim biste izvukle prašinu i to barem jednom tjedno. Dva put godišnje upotrijebite čistač na paru kako biste ubili bakterije i grinje.

Čistite samo suhom krpom: Brisanje prašine sa suhom krpom može se činiti produktivno, ali tako sam raspršujete čestice prašine. Kako biste se riješili prašine, čistite vlažnom krpicom.

Stručnjakinja podijelila recept za otopinu koja prašinu drži dalje od namještaja i do mjesec dana!