Neke zasigurno niste znali: Žene mogu doživjeti orgazam na čak osam različitih načina!

Možda vam se to ne sviđa čuti, ali kada je u pitanju seks, dame nisu uvijek potpuno zadovoljna, a nova studija je to dokazala. Istraživanje Ann Summers pokazalo je da čak 81% žena nema dovoljno orgazama. Ne samo da to utječe na njihovo zadovoljstvo, već se i ne osjećaju dovoljno ugodno da to kažu svojim partnerima, piše Daily Star.

Sekspertica Jodie Slee, rekla je da postoji osam različitih načina na koje žene mogu postići orgazam. Sve što trebate učiniti je isprobati nekoliko stvari i vidjeti što vam najbolje odgovara. Ann Summers je surađivala s Jodie kako bi otkrila osam tipova orgazma, a mogu se pohvaliti i raznim zdravstvenim prednostima – od prirodnog opuštanja do ublažavanja boli.

VEZANI ČLANCI:

Nakon orgazma doživljavate navalu hormona, uključujući oksitocin (hormon ljubavi) i endorfine (koji vam pružaju uzbuđenje). Ovi se hormoni kombiniraju i stvaraju osjećaj potpune euforije. Jodie je rekla: "Jedan orgazam nije superioran u odnosu na drugi, ali svakako postoji mnogo različitih načina da ih postignete. Eksperimentiranje može igrati jako važnu ulogu u tome da seks bude bolji."

Klitoralni orgazam: Iznenađujuća stvar u vezi s klitorisom je da je vidljiv samo njegov mali dio, koji se zove glavić. Puno veći dio je upleten u cijelu regiju vulve i može se stimulirati vaginalno, a neki kažu i analno. Jodie tvrdi da su orgazmi više klitoralni nego što ste mislili.

Orgazam G-točke: Ova pomalo misteriozna "točka" je skup stanica koje se nalaze na prednjoj stijenci vagine. Povezana je sa ženskom ejakulacijom. Mnoge seks igračke danas su zakrivljene prema tom mjestu kako bi ovo što bolje iskoristile.

Kombinirani orgazam: Kombinirani orgazam predstavlja stimulaciju više od jedne erogene zone za snažniji vrhunac, uključujući klitoris. Većina nas ima "jednu točku" koja nas vodi od uzbuđenja do orgazma, što znači da uvodimo još jedno područje u miks svega, a to može biti stimulacija bradavica ili analna stimulacija. Ograničeni ste samo brojem ruku (ili igračaka) koje imate na raspolaganju.

VEZANI ČLANCI:

Analni orgazam: Anus je preplavljen živčanim završecima, a analni živac se kreće kroz isti živac koji služi klitorisu. Dalje u rektum, stimulaciju će pokupiti zdjelični živac, koji reagira na stimulaciju vagine i cerviksa.

Orgazam A-točke: A-točka je skup stanica zvanih Anterior Fornix, koja se nalazi nekoliko centimetara iznad G-točke, a za koju je potreban vrlo velik penis (ili veliki dildo) kako bi se do nje došlo. Cerviks može blokirati A-točku, što može otežati pronalaženje, ali isplati se. Treba ići duboko.

Orgazam preko bradavica: Bradavice također imaju mnogo živčanih završetaka. Osjeti iz bradavica putuju u ista područja mozga kao i osjeti iz vagine, klitorisa i grlića maternice, što znači da neke žene mogu doživjeti orgazam samo od stimulacije bradavica.

Coregazam: Priča se da ova vrsta orgazma dolazi od vježbanja kao što je pilates ili aktivnosti koje uključuju stiskanje bedara. Jodie sumnja da trenje od ponovljenih pokreta u pripijenoj odjeći za teretanu također može igrati ulogu u poticanju užitka.

Mislima do orgazma: To se ponekad naziva "izmišljeni orgazam". Ideja je da možete doživjeti vrhunac bez ikakve fizičke stimulacije – samo koristeći svoje misli da vas odvedu do kraja. Neke sretnice mogu doživjeti orgazam i u snu. Ann Summers je rekla: "Razumijemo da se mnoge žene bore da postignu orgazam samo penetracijom, što je potpuno normalno. Važno je da zapamtimo najvažnije aspekte seksa, užitka i sreće. Dakle, umjesto da osjećate pritisak za svih osam različitih tipova orgazma, gledajte na njih kao na put za istraživanje tijekom masturbacije ili seksa – možda jednostavno pronađete novi omiljeni način za postizanje vrhunca".

O ovim stvarima muškarci i žene zapravo razmišljaju tijekom seksa, tvrdi istraživanje!