Partner ili partnerica vas više ne privlače seksualno? Moguće je to popraviti, a evo i kako!

Kod nekih ljudi privlačnost i iskra koju imaju na početku veze, s godinama izblijedi, što je normalan dio veze. No, za neke seksualna privlačnost potpuno nestaje i može ju biti teško prevladati. Psihoterapeutkinja objasnila je zašto se to događa i kako je to zapravo moguće popraviti, piše She Knows.

Tvrdi da je prvo važno razumjeti da se gubitak seksualne privlačnosti događa većini parova dok nastavljaju s normalnim životom. Naime, smanjenje privlačnosti je vrlo uobičajeno kako vrijeme prolazi u vezama.

Mnogo je čimbenika koji dovode do smanjenje privlačnosti, no to se obično događa kada vaše potrebe i očekivanja nisu zadovoljeni. Kada se to dogodi, tvrdi psihoterapeutkinja, više ne osjećate privlačnost prema svom partneru kao što ste ju osjećali prije, što je normalna reakcija, budući da se mnogi povlače, osobito ako su svom partneru rekli što im je potrebno i osjećaju se kao da ih se ne sluša.

Psihoterapeutkinja kaže da osjećaj da se partner zapustio često dovodi do smanjenja fizičke privlačnosti. To može poslati poruku da partneru više nije toliko stalo jer se ne trudi oko svog izgleda. Osim toga, kako kaže, zanemarivanje fizičkog zdravlja i higijene može se prenijeti kao znak nepoštovanja prema drugoj osobi. Također, objašnjava da je lakše osjetiti privlačnost jedno prema drugome kada ne živite zajedno, ali kako se vaša veza razvija i dijelite dom, romantični trenutci više nisu automatski, a svakodnevne stvari više nisu toliko uzbudljive jer je lako upasti u rutinu.

"Privlačnost nije samo fizički izgled, ljudi se razvijaju tijekom trajanja veze, što može dovesti do toga da ih partneri manje privlače. Također, ljudi gube privlačnost kada se radi o stvarima kao što je nepodržavanje, jer to uzrokuje da vidimo ružnu stranu našeg partnera i gubimo privlačnost", kaže ona.

Je li moguće vratiti privlačnost? Psihoterapeutkinja tvrdi da je moguće, ali prvo morate shvatiti što je uopće uzrokovalo smanjenu privlačnost. Primjerice, ako ste počeli zanemarivati jedno drugo jer ste bili preumorni za druženje, trebali biste se dogovoriti da više vremena provodite sami zajedno. Stručnjakinja savjetuje da smanjenu privlačnost zamijenite naklonošću, smislom za humor i intimnom komunikacijom. Preporučuje i da počnete planirati i zakazivati seks, i isprobavanje novih stvari u spavaćoj sobi, kako biste začinili stvari. Osim toga, tvrdi i da se seks s vremenom može manje odnositi na postizanje orgazma, a fokus bi trebao biti na užitku.

