Ne znate što bi doručkovali? Mnogi nutricionisti preporučuju zobenu kašu, evo zašto

Zobene će vas pahuljice zasititi prije početka napornog radnog dana, a sastavom koji uključuje ugljikohidrate će zadovoljiti i one koji su odmah ujutro fizički vrlo aktivni. No da bi one stvarno zadovoljile sve naše dnevne nutritivne potrebe, treba izbjegavati kupovne pahuljice s velikim količinama šećera, kaže dijetetičarka i osnivačica BZ Nutrition dr. Brigitte Zeitlin.

Najveće zdravstvene zobenih pahuljica

Pune su vlakana

Zobene su pahuljice pune vlakana, što je velika prednost jer vlakna pomažu ublažiti probleme s crijevima, poput zatvora i drugih gastrointestinalnih tegoba, kaže nutricionistkinja i savjetnica za Freshbit dr. Lauren Minchen. Ona dodaje i da iz jedne zdjele zobenih pahuljica dobijemo otprilike četiri grama esencijalnih, topljivih i netopljivih vlakana.

Bogate su hranjivim tvarima, poput B vitamina i magnezija

Kao cjelovite žitarice zobene se pahuljice mogu lako uključiti u prehranu, kao doručak ili kao popodnevna užina jer zahvaljujući B vitaminima koje sadrže podižu nivo energije. Također, zob je bogata i magnezijem koji pomaže u smanjenju stresa.

- Zob je bogata i željezom, kalcijem,magnezijem i B6 vitaminom, a osigurava nam i nešto kalija i proteina - kaže dr. Minchen. Kalcij, magnezij i kalij podržavaju rad živaca i mišića, te održavaju pravilnu ravnotežu vode u organizmu, dok B6 podiže razinu energije, podržava kardiovaskularni sustav, zdravlje mozga i raspoloženje, a proteini čuvaju i obnavljaju kožu, nokte, kosu i imunitet.

Podržava hidrataciju

Zob je puna i vode, pa je izvrsna i za hidrataciju, rekla je Minchen.

Kako pripremati zobenu kašu

Ako ju pripremate uz dodatak zdravih sastojaka i pridržavate se preporuka za količinu, zobene pahuljice su izvrstan doručak pun raznih zdravstvenih prednosti. Kako biste sačuvali nutritivnu vrijednost zobi i izbjegli dodani šećer, Zeitlin preporučuje kupovinu obične, nezaslađene ili instant zobi i količinu od pola šalice za jedan obrok.

- Kuhajte je na mlijeku i dodajte razne preljeve, voće, orašaste plodove i sjemenke , a možete je probati i uz slane grickalice s pestom ili sirom - kaže Zeitlin.

Zob jedite umjereno...

Iako zob osigurava bitne kalorije, prevelika konzumacija može iz druge hrane 'istisnuti' hranjive tvari, pa se preporučuje ograničavanje njenog unosa na jednu šalicu dnevno, objasnila je Michem za Real Simple.

