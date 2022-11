Ne znate kako očistiti rubove ispod WC školjke? Uz ove trikove napravit ćete to vrlo jednostavno!

Čišćenje wc školjke nikome zasigurno nije najdraži kućanski posao, no to je nešto što se mora obaviti. Naslage vode nakupljaju se ispod rubova školjke, što može dovesti do rasta bakterija, a može proći čak 24 do 48 sati da se bakterije počnu razmnožavati. Čak i ako redovito čistite wc školjku četkama i proizvodima, može biti teško doći do rubova školjke, no, ako slijedite ove savjete, to ćete učiniti vrlo lako, piše Express.

Prvi korak je da stavite sredstvo za čišćenje wc školjke ispod ruba školjke. Većina sredstava za čišćenje školjke pakirana su tako da imaju poseban nastavak kojim se sredstvo može vrlo jednostavno nanijeti ispod ruba.

Nakon toga, naneseno sredstvo istrljajte četkom za wc. Za ovo vam je potrebna posebna četka za wc koja ima nastavak za čišćenje školjke ispod ruba. Prepoznat ćete ju jer ima odvojenu četku usmjerenu prema gore nasuprot glavnoj četki. Ostavite sredstvo da djeluje najmanje 15 minuta i zatim isperite tako što ćete pustiti vodu.

Osim toga, postoji još jedan dobar savjet za čišćenje wc školjke ispod ruba. Uzmite nekoliko papirnatih ručnika i natopite ih alkoholnim octom, a dok su mokri, ispunite njima rub školjke. Pustite da ocat djeluje nekoliko sati, a potom uklonite ubruse i izribajte svoju školjku.

