Ne morate se sramiti: Ovo je sedam 'odvratnih' stvari koje naše tijelo mora raditi kako bismo bili zdravi

Jeste li se ikada zapitali zašto imate ušni vosak ili zašto zapravo ispuštate plinove? Iako se ove tjelesne funkcije mogu činiti groznima, one su zapravo korisne za održavanje vašeg cjelokupnog zdravlja. Iako mogu biti smrdljive, neugledne ili velika smetnja, potrebne su vam za optimalno funkcioniranje. Ovo su neke od tih 'odvratnih' navika koje tijelo radi, a koje mogu značiti da ste zdravi, piše Huffpost.

Odlazak na toalet nekoliko puta na dan: Ako obavljate veliku nuždu više od jednom dnevno, možda mislite da je to problem. Ipak, to također može biti znak dobrog zdravlja. Većinu ljudi čudi činjenica da bismo trebali ići na toalet dva do tri puta dnevno, ili svaki put nakon obroka. Nije stvar u tome da bi ono što jedete odmah trebalo izaći na drugu stranu, no onda počinje raditi probavni sustav kako bi izbacili ono što ste jeli [otprilike] 12 sati prije. Što učinkovitije vaše tijelo izbacuje otpad, to ćete biti zdraviji.

Proizvodnja voska u ušima: Ako ste ikad išli čistiti uši i pitali se što je sa svim tim voskom, znajte da niste sami. Svi imamo vosak u ušima i to je dobra stvar. Vosak dolazi od specijalnih žlijezda i proizvodi se za podmazivanje i zaštitu unutarnjeg kanala uha. Osim što stvara učinkovitu branu od stranih čestica, vosak također ima antimikrobna svojstva kako bi se infekcije zadržale pod kontrolom. Većina nas misli da je vosak u ušima odvratan i mnogi ga pokušavaju ukloniti štapićima, ali sigurnije je jednostavno ga pustiti.

Izlučivanje puno vaginalne tekućine: Iako se čini iznenađujuće da vaše tijelo izlučuje vaginalnu tekućinu tijekom cijelog dana, ta tekućina zapravo je znak zdravlja. I to može biti praktično na različite načine - pogotovo ako pokušavate zatrudnjeti ili ste seksualno aktivni. Cervikalna tekućina tehnički je termin za točke koje vidite na donjem rublju. Razlikuje se u boji i teksturi, ali idealna je bijela: jasna, žilava i skliska. Ako pokušavate zatrudnjeti, ova tekućina će pomoći spermi da dođe gdje treba ići u susret jajašcu, ali također djeluje kao prirodno mazivo kako bi seks postao zabavan i ugodniji.

Ispuštanje plinova: Iako se ispuštanje plinova smatra neugodnim, to je savršeno normalna i zdrava stvar za napraviti i važan dio zdravlja crijeva. Kada jedete proizvode s puno prebiotičkih vlaknima, ta vlakna prolaze nedirnuta u vašem debelom crijevu i budući da dobre crijevne bakterije koriste ove prebiotike kao hranu za izgradnju više vlastite 'vrste', one proizvode vlastiti "vjetar" ili "plin". Plin može biti znak problema kada je popraćen drugim zdravstvenim simptomima koji bi mogli ukazivati na probleme probavnog zdravlja, poput sindroma iritabilnog crijeva ili netolerancije na hranu. Ako vas trbuh boli, imate proljev ili vam se čini da ispuštate više plina nego inače, obavijestite svog liječnika.

Perutanje kože: Moglo bi biti neobično gledati kako se vaša koža peruta i neugodno rješavati suhe zakrpe. Ali ovo je još jedan normalan tjelesni proces. Sapuni, krpice za pranje i spužve za tuširanje mogu ukloniti dosta mrtve kože bez da primijetimo, ali ako postoje područja gdje ne radite piling, nije ništa iznenađujuće ako se koža na tim mjestima više peruta.

Podrigivanje: Podrigivanje je način na koji tijelo izbacuje višak plinova iz želuca i iako se čini gadnim, to je normalna tjelesna funkcija. Kada progutamo hranu ili piće, oni prolaze kroz jednjak i u želudac gdje želučane kiseline i probavni enzimi rade na razgradnji hrane u hranjive tvari koje koristimo za energiju, a ta energija stvara plinove tijekom procesa. Ako uvijek zadržavate svoje podrigivanje jer vam je neugodno ili jednostavno nisu nešto što volite raditi, tada biste mogli osjetiti nadutost i pretjerano napuhavanje trbuha što može uzrokovati nelagodu.

Sluz: Nakon što ispuhnete nos, najvjerojatnije ćete vidjeti sluz u maramici. Sluz prirodno proizvode stanice u ustima, grlu, nosu i sinusima. Ona ima važnu ulogu u podmazivanju i zaštiti vaših gornjih i donjih dišnih putova. Sadrži posebna antitijela i proteine ​​koji pomažu u borbi protiv štetnih klica koje bi mogle ući u vaš dišni trakt.

