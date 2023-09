Smeta vam ako partner za vrijeme seksa zatvori oči? Evo što o tome kaže seks edukatorica...

Zamislite da imate strastven seks sa svojim partnerom, ali svaki put kad se pokušate zagledati u njegove oči, one su zatvorene. Ako se to događa svaki put kad vodite ljubav, razumljivo je da se pitate treba li tako biti, kaže seksualna edukatorica i vodeća stručnjakinja za intimnost u 3 Fun, Gigi Engle koja dodaje i da kontaktu očima pridajemo veliku važnost, osobito kada je riječ o spojevima i vezama - i to ima smisla. "Istraživanje je pokazalo da dulji kontakt očima vodi do povećanog osjećaja strastvene ljubavi prema partneru, a neki se ljudi bez njega osjećaju nesigurno ili nepovezano sa svojim partnerom. Mnogima je kontakt očima tijekom seksa način stvaranja bliskosti, a kad su nečije oči zatvorene, to možete izgubiti", kaže edukatorica.

Ipak, nema ničeg lošeg u zatvaranju očiju tijekom seksa, a nekima može pomoći da se osjećaju povezanijima sa svojim tijelom i manje tjeskobni, te da se bolje usredotoče. "Netko će tijekom seksa zatvarati oči jer je to napravio tijekom svojih prvih seksualnih iskustava i sada to čini automatski", objašnjava Engle.

Ona dodaje kako je u redu osjećati nelagodu zbog toga, ali trebamo se zapitati zašto ju osjećamo i što ju pokreće. "Istraživanje zašto nešto kod nas budi negativnu reakciju može pomoći da preuzmemo kontrolu nad vlastitim osjećajima; i da možemo partneru artikulirati kako se osjećamo", rekla je.

Ona savjetuje da u tom slučaju partneru ili partnerici objasnimo kako se osjećamo kada on tijekom seksa zatvori oči, no bez svaljivanja krivnje na njega. "Kada možete objasniti zašto preferirate određenu stvar tijekom seksa, imati će puno više smisla", kaže edukatorica, te savjetuje da zapamtimo kako često sami na druge projiciramo svoje nesigurnosti i uvjerenja.

"To posebno radimo s ljubavnim partnerima", rekla je Engle i savjetovala da pokušate od toga što partner stalno zatvara oči u seksu ne napraviti slučaj; radije pronađite način da oboje uživate u seksu, bez obzira na razlike među vama. Ionako bi bilo dosadno da svi to radimo na isti način, zar ne?", zaključila je za Metro.

