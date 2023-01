Nakon seksa osjećate se tužno? Stručnjakinja otkrila zašto i kako to promijeniti

Imati sjajan, zadivljujući seks je nevjerojatna stvar, ali ponekad, bez obzira koliko vas je partner zadovoljio, nakon toga se možete osjećati pomalo tužno. Možete ležati pored osobe koju volite, poštujete i kojoj vjerujete, ali to ne znači da ćete nužno biti sretni.

U čemu je zapravo stvar? Pa, mogli biste doživjeti postkoitalnu disforiju (PCD), a mnogo je češća nego što mislite. Zapravo, seksualna stručnjakinja Ness Cooper rekla je za Metro da u svom poslu to vidi cijelo vrijeme, a može se prikazati na mnogo različitih načina ili emocija. Najčešći osjećaj je tuga, ali također možete doživjeti brigu, tjeskobu ili nervozu.

“Mnogi će doživjeti PCD u nekom trenutku svog života, a oko dva do 5% pojedinaca to je doživjelo samo u prošlom tjednu. Često će se PCD pojaviti na kraju seksualnog ciklusa koji je često nakon što netko doživi orgazam”, objasnila je.

Ciklus ljudskog seksualnog odgovora koji su osmislili Masters i Johnson uključuje četiri faze koje se odnose i na muškarce i na žene: uzbuđenje, plato, orgazam i rješenje.

“PCD se često javlja u završnoj fazi, no općenito se ne događa svaki put kad netko dosegne završnu fazu svog ciklusa seksualnog odgovora”, rekao je Ness.” Ako netko doživi PCD na kraju svakog ciklusa, traženje podrške od seksualnog terapeuta može pomoći da se dođe do rješenja, jer to može biti nešto više od nečega što se ponekad događa.”

Ness je također objasnila vjerojatne uzroke PCD-a, koji još nisu naširoko poznati.

“Još uvijek ne znamo u potpunosti zašto ljudi doživljavaju PCD, ali neki teoretiziraju da se to događa nakon što netko doživi intenzivno oslobađanje hormona nakon seksa i orgazama”, rekla je Ness. “U suštini je moguće da se neki spuštaju nakon orgazma, i dok to ponekad može biti pozitivno, iznenadni pad ovih hormona može nas učiniti tužnima.”

Ness je objasnila da se ponekad ovi osjećaji mogu pojaviti zbog drugih seksualnih ili vezanih briga nakon seksualne igre. Ako je to slučaj, posjet terapeutu za parove ili seksualnom terapeutu može pomoći u boljem razumijevanju toga.

Jedan od načina za liječenje PCD-a mogla bi biti naknadna seksualna njega, prema Ness.

“Odvajanje vremena da se vratite u svakodnevni život može vam pomoći kod PCD-a. Odrijemajte nakon seksa. Mazite se. Uzmi topli napitak. Uglavnom, sve što smatrate opuštajućim možete pomoći nakon seksa kao oblik njege nakon seksa”, zaključila je.

