Nakon 15 godina braka saznala da suprug ima još jednu ženu i troje djece

Rita je žena koja se vodila stavom da treba biti samostalna i neovisna o suprugu, a čak je bila i ponosna na činjenicu da ona i njezin suprug Terry s kojim je 15 godina i ima četvero djece, imaju svatko svoj život, prenosi kidspot.com.au.



Sve se promijenilo kada je na Badnjak saznala da Terry već godinama živi dvostruki život, tada je shvatila da je ideja o samostalnim životima jedna velika greška. "Žena za koju sam mislila da mu je tajnica bila je njegova supruga", napisala je u jednoj grupi na Facebooku. "Njegovi roditelji i obitelj su znali sve o ovome, ja nisam, bila sam u sjeni godinama."

Kumice s placa otkrivaju ljubavne savjete:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prije sedam godina Terry je prvi put spomenuo da je zaposlio tajnicu Tinu. Nekoliko godina kasnije rekao je Riti da je pozvan na Tinino vjenčanje s kolegom s posla. Rita ju nije upoznala sve dok joj nije nosila poklon za blizance. Kada ju je pitala gdje joj je suprug, Tina je rekla da je na putu. U prosincu prošle godine Tina je rodila još jedno dijete u privatnoj bolnici, ali nije znala da je Ritina sestra taman počela raditi ondje. "Moja sestra je svemu svjedočila i otkrila mi istinu. Vjenčanje na koje je on navodno bio pozvan bilo je njegovo i Tinino, a blizancima i bebi koju je tek rodila upravo on je otac. Čak i kuća u kojoj sam ju posjetila bila je njegov poklon njoj."



"Ništa nije negirao kada sam ga napala. Čvrsto vjerujem da su muškarci zlo i da im je mjesto u paklu."



Bez obzira na ljutnju, Rita nije znala što da napravi. "Još uvijek sam u šoku i sve mi je kao san. Pitala sam ga što sam napravila da me ovako kažnjava, a on je odgovorio da nije moja krivica. Otkada je istina izašla na vidjelo, psihički sam jako loše. Što da radim?"



Nakon njezine objave komentari su počeli jako brzo stizati. "Lagao te on i cijela njegova obitelj. Odseli se i nabavi psa. Ostani bliska sa svojom obitelji koji su imali hrabrosti reći ti istinu", rekla je jedna žena.



"Kako netko koga volite, s kim imate djecu i brak, može napraviti ovako nešto? Užasno!", kaže druga.



"Nađi nekog savjetnika, uzmi odmor od posla i koncentriraj se na sebe."



"Angažiraj dobrog odvjetnika i uzmi mužu sve što ima, čak i tu kuću koju je njoj kupio. Za takve kao što je on i njegova žena ima mjesta u paklu." Puno ljudi složilo se s time da Rita treba tužiti Terrya i uzeti mu sve što može, a i tvrde da ima dobre šanse jer je bio u braku s dvije osobe istovremeno.



Nakon bezbroj komentara da ga treba ostaviti pojavila su se i dva komentara koja ne podržavaju njezin odlazak jer tvrde da djeca trebaju i oca i majku. "Mislim da bi trebala ostati s njim i probati izgladiti situaciju."