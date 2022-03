Najpoznatija lutka Barbie danas slavi rođendan, a ovo su činjenice koje možda niste znali

Lutka Barbie prvi put je svijetu predstavljena 9. ožujka 1959. godine na American International Toy eventu u New Yorku. Bila je visoka 27,9 centimetara i obučena za party na bazenu - jednodijelni kupaći kostim crno bijele boje, a upravo ona je prva lutka koja je bila žena, a ne djevojčica ili beba i bio je to sasvim novi koncept igračaka za djecu.



Osim plave kose i nestvarno dugih nogu koje je imala, jedna zanimljiva činjenica o njezinom izgledu je da sve do 2000. godine nije imala pupak.



Za ovu lutku možemo biti zahvalni jednoj od vlasnica tvrtke Mattel - Ruth Handler. Ona je putovala s djecom po Europi kada je prvi put vidjela Bild Lilli lutku u Njemačkoj koja je bila sve samo ne igračka za djecu - djevojka iz visokog sloja društva koja se prvo pojavila u stripovima, a kasnije se prodavala po cigar shopovima i dućanima za odrasle. Handler je tada predložila tvrtki da naprave takvu lutku s kojom će se moći igrati djevojčice. Onda je stvar u svoje ruke uzeo Jack Ryan koji je svoju karijeru započeo kao inženjer radeći rakete za Pentagon, ali je na kraju kao veliki znalac o materijalima zaposlen u Mattelu. Njegovi dizajni doprinjeli su izgledu Barbie.



Na osmišljavanje imena nisu gubili puno vremena već je kao inspiracija poslužila Ruthina kći, Barbara, a za mušku lutku Kena, sin Kenneth.



Barbie dolazi iz Wisconsina, njezini roditelji su George i Margaret Roberts, a ima sedmero braće i sestara. Skipper je predstavljen 1964., blizanci Todd i Tutti su bili popularni od 1965. do 1971. Stacie je preplavila police trgovina 1990., Kelly 1994., a 2011. ju je zamijenila Chelsea. Najmlađa sestra Krissy počela se prodavati 1998. godine. Tu su još rođakinje Francie i Jazzie koje dolaze iz Engleske.



Njezina zaštitna boja je roza, a prva karijera koju je imala je ona modela. Kasnije se počela prodavati s raznim zanimanjima, čak njih 200, a samo neka su: stjuardesa, balerina, tenisačica, urednica, astronautica, kirurginja, gimnastičarka, glumica, instruktorica aerobika, reporterka, rock zvijezda, reperica, kuharica, policajka...



Nakon mnogo optužbi da šalju krivu poruku o idealima ženske ljepote, Mattel je počeo kreirate lutke raznih visina, s oblinama, u invaldiskim kolicima i s kožnim bolestima poput vitiliga.

Prije dvije godine ovim povodom upoznali smo ženu koja ima jednu od najvećih kolekcija barbika kod nas. Sanja Gršetić je profesorica, a u svojoj kolekciji ima oko 300 lutaka. Dio najvrjednijih lutaka iz kolekcije trenutačno se nalazi na dječjem odjelu sisačke knjižnice. Prvu je, kaže nam, dobila na dar s 10 godina.



– Ona je posebna jer se mogu pomicati zglobovi – kaže nam Sanja, koja u svojoj kolekciji ima "limited edition" Barbie lutke koje nikada nije ni otvorila. Trenutačno je većina njenih najvrjednijih lutaka u Sisku, na dječjem odjelu knjižnice. Prošle godine im je ustupila svoje lutke u povodu Barbiena 60. rođendana. Među njima se nalazi Barbie Merlinka, ali i impresivna Barbie visoka čak jedan metar (na fotografiji ispod Merlinke).

Foto: Ilustracija/Nikola Cutuk/PIXSELL

Foto: Ilustracija/Nikola Cutuk/PIXSELL

– Mnogi me ne mogu povezati s time da skupljam barbike – priznaje nam Sanja. Zašto? Pa ona je inače strastvena bajkerica, zatim lovkinja, a skuplja i oružje. Sanja je završila tri fakulteta, a trenutačno predaje u velikogoričkoj obrtničkoj školi.

Foto: zvonimir ferina

S velikom strašću Sanja govori o svojim lutkama, pa se prisjeća kako je nekad bilo teško doći do barbike.



– Jednom prilikom bila sam u Njemačkoj s ocem i nagovorila ga da mi kupi Barbie. Bila je predivna. Igrala sam se s njom u busu na povratku do Hrvatske. Nažalost, ostavila sam je u busu... Čak smo nekako pokušali i doći do nje, međutim nije bilo povratka.



Više od 100 barbika različitih tonova kože, oblika ženskog tijela, crta lica, boje kose, stilova i boja očiju predstavljeno je samo od 2015. godine, što Barbie čini najraznovrsnijom lutkom na tržištu. Danas, s više od 200 različitih karijera, Barbie i dalje inspirira neograničene potencijale u svakoj djevojčici, kroz predstavljanje šireg pogleda na društvo koje prikazuje zanimanja u kojima žene obično nisu dovoljno zastupljene te naglašavajući ženske uzore i žene heroje.

U videu možete pogledati njenu cijelu kolekciju:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što majke najviše žele dobiti za poklon? Možda ćete se iznenaditi