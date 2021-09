Najgori prvi spoj: 'Skuhala sam mu jelo na koje je dobio alergijsku reakciju i izgubio slijepo crijevo!'

Ako mislite da nemate sreće u ljubavi i da ste već bili na nekoliko očajnih prvih spojeva, možda vas utješi objava djevojke koja je na svom prvom spoju dečka skoro ubila... Svoju je 'zabavnu' anegdotu Amerikanka Lauren podijelila na Twitteru, gdje je ispričala kako je dečka kojeg je upoznala online htjela razveseliti i za prvi spoj mu pripremiti paellu; tradicionalno španjolsko jelo s rižom, povrćem, piletinom, morskim plodovima i šafranom...

I premda zvuči nevjerojatno da joj se tako nešto dogodilo već na prvom spoju, što je nekima nevjerojatno, njoj je, kaže, samo još jedan tipični izlazak nakon kojeg je još uvijek sama...

- Lauren, kako idu spojevi u zadnje vrijeme? Prva liga, hvala! - našalila se djevojka u postu na svoj račun i nastavila:

"Ne samo da sam čovjeka skoro ubila, već izgleda da sam odgovorna i za to što je izgubio jedan unutarnji organ. Odličan posao!", piše iznad fotografije poruke koju je nesretnom dečku poslala u bolnicu, gdje se oporavlja od večere s njom.

- Žao mi je što sam ti napravila paellu koja ti je izazvala alergijsku reakciju koja je dovela do upale slijepog crijeva, zbog čega si ostao bez njega. Namjera mi je bila eventualno ukrasti ti srce, ali nažalost ukrala sam ti drugi organ. Moja greška! - poručila mu je u rukom pisanoj isprici.



Za The Sun je otkrila da je dečko bio alergičan na kozice, što ni on sam nije znao, no njen pokušaj ubojstva nije shvatio osobno, već su se oboje dobro nasmijali svom neuspjelom početku veze.

- Da, alergičan je na kozice! Do tog smo šarmantnog otkrića došli skupa, na podu moje kupaonice prije otprilike 16 sati - dodala je Lauren u komentarima.

- Dobra je stvar što je ostao bez nebitnog organa, nije bez nekog 'važnog', poput slezene ili srca - komentirao je jedan pratitelj na Twitteru, a drugi je zaključio da će 'vjerojatno među njima ipak nečeg biti, budući da se i nakon svega još čuju i on nije blokirao njen broj'..

-Vidjeti ćeš, još će to ispasti dobar 'dejt' - rekao je.

