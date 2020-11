Na fotografiji Instagram influencerice vidjela svog oca i njegovu ljubavnicu

Caitlyn Rae, Instagram influencerica, objavila je fotografiju sebe ispred božićnog drvca u Rockefeller centru za koju je mislila da je bezazlena. Zatim je dobila poruku od djevojke koja je rekla da je iza nje njen tata sa curom za koju je mislila da mu je ljubavnica, piše Unilad.



Djevojka je napisala ovo: "Jel ti mene zezaš? Ono je moj tata iza tebe sa svojom ljubavnicom, a rekao je da ide na poslovni put. Znala sam da je takav."

merry christmas i just ruined a family by posting on instagram pic.twitter.com/bSGzvInkzq