Muškarci, djevojke na prvom spoju na vama gledaju ovih pet stvari!

Anketa dating aplikacije match provjerila je zašto muškarci najčešće ne uspiju osvojiti djevojku na prvom spoju i ni ne dogovore drugi; prema njoj, djevojkama na njima najviše smeta ovih pet stvari pa, ako ju želite ponovno vidjeti, izbjegnite ih:

1. Fokus na telefon

Prema godišnjem istraživanju stranice za upoznavanje, 75 posto žena ne podnosi kad je muškarac na spoju fokusiran na svoj telefon.

- Ona se tad osjeća kao da nije dovoljno zanimljiva da vam zadrži pozornost kaže Kristen Mark, direktorica Laboratorija za promicanje seksualnog zdravlja na Sveučilištu Kentucky. Jednostavno rješenje: uključite 'zrakoplovni način rada'.

2. Nepristojnost

Gotovo devet od deset žena pažljivo prati kako govorite. T

“Dobro odgojen muškarac vjerojatno će imati i dobro odgojenu djecu”, kaže Jay Heinrichs, autor knjige Thank You for Arguing.

“Ovdje se ne radi samo o ostavljanju pravog dojma na spoju; to je prirodna selekcija", dodaje.

3. Nedostatak samopouzdanja

Čak 84% žena rutinski provjerava znakove samopouzdanja kod muškaraca, a prvi dojam steknu već na prvom spoju.

- Kravata ili džep u tradicionalno ženstvenoj boji; poput ružičaste ili ljubičaste; će joj dati do znanja da ste sigurni u svoju muškost. Samo izbjegavajte sve svilenkasto i sjajno - kaže modni urednik MH-a Azeez Jacobs.

4. Loši zubi

Istraživanja povezuju loše zdravlje zubi s nedostatkom novca, kaže Marianne LaFrance, profesorica psihologije na Yaleu i autorica knjige Zašto se smiješiti? To bi mogao biti razlog zašto 81 posto žena zanima vaša oralna higijena.

5. Zastarjeli outfit

Gotovo sedam od deset žena u odjeći muškarca traži znakove da je potencijalno prikladan za partnera, otkrilo je istraživanje.

“Vaša odjeća govori za vas i prije nego što uopće otvorite usta”, kaže stilistica Jacqui Stafford, autorica knjige The Wow Factor, a savjetuje fini džemper s V-izrezom, čistu košulju i tamne traperice, piše Men's Health.

