Muškarac tvrdi da je odličan u krevetu: 'Ne znam zašto se moja djevojka ne želi seksati sa mnom'

- Ponosim se svojim vještinama u spavaćoj sobi i uvjeren sam da stvarno razumijem kako zadovoljiti ženu, ali sada mislim da nešto nije u redu jer moja djevojka radi sve kako bi izbjegla intimnost sa mnom. Pročitao sam Kama Sutru i slične knjige, a sve moje tri seksualne partnerice koje sam imao prije sadašnje djevojke, bile su zadovoljne našim seksualnim životom - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Njegova druga djevojka nikada nije doživjela orgazam, pa si je tada zadao da potpuno razumije njezino tijelo kako bi oboje mogli uživati u seksu. Vjerovala mu je i oboje su naučili zajedno što joj se sviđa, a što ne. Sa sadašnjom djevojkom je sedam godina u vezi, a zajedno imaju i petogodišnju kćer. Prije im je seksualni život bio sjajan i strastven i bili su usklađeni, a sada djeluje kao da su na potpuno različitim stranama.

- Radim sve stvari koje žene vole kada je u pitanju seks, ali ona nikada nije zadovoljna i radi sve da izbjegne seks sa mnom. Uvijek želi seks baš kad ja dođem jako umoran s posla i ne mogu ništa drugo osim leži u krevet i zaspati. U rijetkim prilikama čini se da je raspoložena za malo poljupca i maženja, no čim joj priđem blizu, zatvori se. Osjećam se kao da igra igrice sa mnom - nastavio je.

Seks je bio sjajan do prošle godine, a onda je odjednom sve stalo. On želi da rade na tome, no ona odbija, a on ne želi živjeti život bez seksa. Uz to, boji se i da će im brak propasti, a ne želi da njihova kćer odrasta s rastavljenim roditeljima.

- Dobar seksualni život je kompromis. Ako se vaša djevojka igra igricama, napada vas kad zna da nećete željeti seks, onda to radi jer se tako može kasnije opravdati da je ona htjela seks, a vi ne, što nije fer. Vi ste par, ne samo mama i tata, pa joj objasnite koliko je važno da joj pokažete koliko ju volite. Svatko ima očekivanja o tome koji je 'normalan' broj puta za seks u tjednu, ali trebalo bi više biti više o kvaliteti seksa, nego o kvantiteti. Razmislite što bi vama odgovaralo i što biste mogli promijeniti. Pitajte i nju što bi ona htjela - odgovorila mu je Deidre.

