Muškarac priznao: 'Razmišljam o tome da uvedem još jednog muškarca u seksualni život mene i moje supruge'

Jedan je muškarac za The Sun priznao da razmišlja o uključivanju još jednog muškarca u seksualni život njega i njegove žene jer je ona izgubila volju za seksom. Kaže: 'Dosta mi je celibata, ali ne želim je ostaviti. Trojac bi nam mogao dati početak koji nam je potreban da ponovno pokrenemo svoj seksualni život'. Ovaj je bračni par u braku 25 godina, a kada su tek počeli izlaziti tvrde da su imali fantastičan seksualni život: 'Bilo je strastveno, avanturističko i često'.

Tijekom godina, čak i uz posao i odgajanje njihove, sad već odrasle, djece uspijevali su redovito imati seksualne odnose i održavati stvari zanimljivima. Ali, prije pet godina žena je izgubila želju za vođenjem ljubavi. 'Uvjeravala me da me još uvijek smatra privlačnim, samo nije imala nikakvu želju i radije bi čitala ili spavala noću', dodaje nesretni muž te objašnjava kako je sve probao da se ova situacija promijeni: 'Čak sam je odveo na drugi medeni mjesec u Rim, gdje smo proveli vrlo uzbudljiv vikend zajedno kao mladenci. Bila je to jadna katastrofa. Osjećala se kao da je pod pritiskom, ja sam se osjećao odbačeno i to nam je pokvarilo sjećanja'.

Od tog nemilog događaja, muž je odustao od pokušaja za seksom sa suprugom. Pretvara se da mu je to u redu, ali nije. Dodaje: 'Volim je i sve ostalo u našoj vezi je savršeno, ali nisam spreman odreći se te strane života zauvijek. Nikad je ne bih mogao prevariti, tako da to nije opcija'. Ali, onda se dosjetio jedne neobične ideje. Naime, kada su njih dvoje bili mladi, maštali su o seksu u troje s drugim muškarcem. Žena je jako htjela iskusiti tu avanturu, ali nikada im se nije pružila prilika. Sada, nesretni suprug želi uključiti još jednog muškarca u njihov seksualni život u nadi da će to ponovno pokrenuti ženin libido. 'Samo nisam sigurna kako da joj kažem, ili kojeg muškarca da izaberem', rekao je suprug.

Savjetnica za odnose poručila mu je da su njegove namjere možda dobre, ali da nije dobro razmilio o svemu. Dodaje: 'Ako je vaša žena pod pritiskom da zadovolji jednog muškarca, zamislite kako bi se osjećala s dvojicom'. Napominje kako je trojac možda bio njezina fantazija prije mnogo godina, ali stvarnost bi za nju mogla biti izuzetno traumatična. Također, kaže i da se on možda neće osjećati dobro kad vidi drugog muškarca sa svojom ženom, pogotovo jer ona godinama nije htjela seks s njim. Dodaje i kako je nedostatak interesa za seks vjerojatno posljedica menopauze kod žene i da seks u troje ne može popraviti hormone. 'Morate iskreno razgovarati s njom o tome koliko vas to uzrujava. Pitajte ju želi li posjetiti liječnika opće prakse. I razmislite o savjetovanju', zaključuje stručnjakinja.

