Muškarac joj je uporno pokušavao ubaciti nešto u piće: 'Zamijenila sam čaše i vidjela kako droga djeluje na njega'

Lily Powles iz Engleske u jednom izlasku primijetila je muškarca koji uporno pokušava doći do njezina pića, a kada mu je to uspjelo, ubacio je nešto u čašu. Kako joj to nije promaknulo, odlučila je zamijeniti njihove čaše kako bi spasila sebe i vidjela što će se njemu dogoditi.



Poslije ga je pronašla u lokvi izvan kluba kako leži bez svijesti, prenosi Daily Mail.

Svoju priču objavila je na Twitteru i napisala: "Pokušao mi je uzeti piće dva puta sinoć, a kasnije mi je ubacio nešto unutra. Zamijenila sam naše čaše kada je otišao na zahod i pronašla ga u lokvi kako leži ispred kluba. Hvala ti, tko god bio, draže mi je da si ti tako ležao nego ja."



Neki su ju optužili da je sve izmislila, a drugi su stali u njezinu obranu. Twitter su preplavile objave iskustva drugih ljudi koji su se našli u istoj situaciji.



"Mnogi muškarci ne vjeruju u ovu priču jer se njima to ne događa. Voljela bih da iskuse samo jedan izlazak kao žena", glasio je jedan komentar, a drugi se složio: "Vjerujte mi, događa se to ženama mnogo češće nego muškarcima."

