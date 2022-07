Muškarac ispričao: 'Moja supruga je nesretna i ima aferu, ali ne želi mi priznati'

- Sve što želim od svoje supruge je iskrenost. Jasno je da je nesretna i mislim da je počela imati aferu, ali ona to poriče. Nismo imali seks više od godinu dana, a ona jedva da razgovara sa mnom. Umjesto toga, svaku večer provodi vani s prijateljima ili radi do kasno. Jedne večeri, prije nekoliko tjedana, otišla je na WC i ostavila telefon na stolu Došla joj je neka poruka i ja sam pogledao i vidio da je od kolege s posla koji je poznat po tome da je ženskaroš - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Kad se vratila rekao joj je da je dobila poruku, a ona je djelovala uznemireno. Pogledala je svoj telefon i rekla mu je da se radi o prezentaciji koju imaju. No, on je prije toga vidio poruku i u njoj je pisalo da mu se javi kada je sama. Probudile su mu se sumnje i od tada prati njezin mobitel i traži poruke od tog muškarca.

- Kada smo navečer u krevetu, ona se pretvara da gleda društvene mreže, ali vidim da mu šalje poruke. Nedavno sam se suočio s njom, ali rekla mi je da sam smiješan i pitala me kako sam mogao pomisliti da ima nešto s njim. Pokazala mi je svoj telefon i sve poruke su nestale. Mora da ih je izbrisala - nastavio je.

Ostatak toga dana bila je pažljiva i brižna, nazivala ga je slatkim nadimcima i bila nježnija prema njemu nego što je bila mjesecima. No, on je više uzrujan što mu ona laže, nego što ima nešto s drugim muškarcem. Svjestan je da postoje stvari koje se trebaju riješiti i on je spreman raditi na tome, ali misli da ona želi odustati od braka.

- Nažalost, čini se da vaše sumnje nisu neutemeljene. Vaša žena možda nije imala potpunu seksualnu aferu, ali možda joj se sviđa pažnja koju dobiva od tog muškarca, jer se ne osjeća dobro sama sa sobom. Možda je vaša veza postala malo dosadna i promjena rutine bi mogla pomoći. Vikend samo za vas dvoje može učiniti čuda, posebno kada je u pitanju seksualni život koji je malo 'zaspao'. Recite joj koliko je volite i da želite da vaša veza funkcionira, objasnite joj i koliko vam je iskrenost važna, čak i ako će istina boljeti - odgovorila mu je Deidre.

