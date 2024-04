Muškarac i žena nisu htjeli doći na vlastito vjenčanje: ‘Nismo mogli vjerovati što se događa!’

Jedna žena opisala je obiteljski sukob nakon što su njezin brat i njegova nova supruga odlučili preskočiti vlastito vjenčanje, a da nikome nisu rekli – ostavivši obitelj 'posramljenom i šokiranom'. Nakon što je opisala događaje, ispričala je kako nitko osim jednog najbližeg prijatelja para nije znao su za njihov 'podli' plan za zabavu, dok je njegova bijesna obitelj saznala tek na događaju, piše Mirror.

Dok su se njihov brat i supruga trebali predstaviti svima na svadbenom domjenku prije fotografiranja, njihov je prijatelj najavio uzvanicima da su mladenci umjesto toga otišli na medeni mjesec, zahvalivši svima u ime para na dolasku, prije nego što su hrana i piće bili pripremljeni.

"Fotografa su poslali kući, očito su se moj brat i njegova žena slikali prije ceremonije i to s nekolicinom ljudi koji su znali da preskaču svadbenu zabavu, uključujući neke od njihovih prijatelja i mladenkinog oca i njegovu ženu. Ali nitko drugi, uključujući bilo koga iz moje obitelji, nije znao za to", objasnila je razočarana sestra mladoženje.

Nakon što je priznala da je obitelji 'posramljena', dodala je da su njezini roditelji bili ljuti, te da je medeni mjesec para trebao biti za nekoliko mjeseci. No, navodno su ga otkazali prije dva tjedna i prebacili se na drugi medeni mjesec. "Već su bili na putu za zračnu luku, a mobitele su ostavili kod prijatelja. Imao ih je kad su moji roditelji razgovarali s njim. No, pravi razlog preskakanja vlastitog vjenčanja ubrzo je postao jasan nakon što se otkrilo da su njihov drugi brat i njegova trudna djevojka planirali 'oteti' pažnju mladencima. "Djevojka mog drugog brata je trudna i oni su htjeli objaviti to i da se žele vjenčati na ovom vjenčanju. Samo su moji roditelji znali. Nisam imala pojma", dodala je žena.

A nakon što su otkrili da je netko rekao teti i ujaku za planove, vijest se brzo proširila među ostalim gostima: "Ovo je uzrujalo moje roditelje i brata i njegovu djevojku. Znam da moj brat i njegova žena sami ne žele biti roditelji, ali ovo mi se čini ekstremnim, zbog trudnoće", nastavila je.

Na Redditu je većina korisnika bila na strani mladenke i mladoženje: "Brat koji je htio imati veliku objavu na bratovom vjenčanju je taj na kojeg treba biti ljut. Također, ne znam zašto su svi toliko ljuti što je bračni par preskočio vjenčanje. Svi su i dalje dobili besplatnu hranu i alkohol", napisao je netko. "Svatko tko je ljut na mladenku i mladoženju je lud", glasio je drugi komentar.

"Trebali biste kriviti svoje roditelje što se slažu sa željom vašeg brata i bratove djevojke da ukradu dan drugom bratu i šogorici. Dan na koji su potrošili mnogo novca i potrošili puno vremena na planiranje. Da budem iskren, ne bih se iznenadio da odluče ne stupiti u kontakt s vama", oštro je komentirao još jedan korisnik. Mnogi drugi su se složili: "Bravo za njih", "Ovo je njihov dan, još uvijek svima dopuštaju da jedu i piju, koga briga?" "Bračni par učinio je pravu stvar" "Ti, tvoj drugi brat i tvoji roditelji htjeli ste im ukrasti dan za druge stvari, a da niste ni tražili dopuštenje, a onda dolazite plakati na internet. Sramotno. Svakako zaslužena sramota", bili su još neki od komentara.

