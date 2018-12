Može li se umrijeti od mamurluka? Nije sve tako crno, ali...

Liječnici mogu odgovoriti na ovo pitanje. Toksikološka istraživanja utjecaja alkohola i spojeva koje ima u sebi, na tijelo, kažu da je alkohol - otrov! No, ne možete umrijeti od mamurluka. Ipak, moguće je imati toliku količinu alkohola u tijelu da postane vrlo opasan za organizam.

Često mokrenje

Drugim riječima, ako ste se sljedeće jutro probudili, izvan opasnosti ste! Simptomi mogu biti užasni, pa i utjecati na neke druge stvari koje se događaju u tijelu. Alkohol tjera na često mokrenje, pa poremeti razinu određenog hormona u tijelu koji je zaslužan za reguliranje mokrenja. Kad često idete na WC, gubite sol i kalcij iz organizma, a i ravnoteža elektrolita se poremeti, što utječe na rad bubrega i srca! Ako uz to još i povraćate, sve to vodi do dehidracije i da, to vas može ubiti.

Ako patite od tjeskobe ili depresije, možete očekivati da one budu još izraženije nakon previše alkohola. U tijelu se nakon previše alkohola ispuštaju spojevi zbog kojih se možete osjećati kao da imate gripu što utječe na rad hormona sreće. Logično, možete se osjećati vrlo neraspoloženo, a uz dijagnozu tjeskobe i depresije, sve je još gore.

