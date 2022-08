'Moj dečko je dobar, ali u našoj vezi nema strasti, a i jako se loše ljubi!'

- Kada me moj dečko poljubi osjećam se kao da ljubi svoju baku. Umjesto pravog, strastvenog poljupca, sve što dobijem je brza pusa u obraz. Jedini put kada me poljubi entuzijastično je tijekom seksa, ali ni to nije kako bi trebalo biti. Seks je u redu, ali ponekad se čini kao neka obaveza. Želim pravu strast, kakvu sam imala s prošlim dečkima - napisala je jedna žena za The Sun.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Prije su se znali ljubiti satima, bili su jako strastveni i seksualni život im je bio uzbudljiv, ali sada je to sve katastrofa i rijetko su uopće i intimni. Nikada joj ne daje komplimente i nekada ju jedva i pogleda. Želi se osjećati seksi i privlačno, a boji se da on to više ne misli o njoj. Strah ju je i da će im se zbog toga raspasti veza.

- Nismo razgovarali o tome jer mi je neugodno započeti tu temu, ali moram nešto poduzeti. Volim ga, ali seks i strast su mi užasno važni i ne vidim budućnost ako nastavimo biti takvi. Nadala sam se da će se popraviti s vremenom, ali zapravo postaje sve gore i gore - nastavila je.

- Morate reći svome dečku ono što ste ovdje napisali. Iako on zvuči kao sebični ljubavnik, možda jednostavno ne zna što vama odgovara. Kompatibilnost nije uvijek trenutna. Zvuči kao da je zaglavio u seksualnoj rutini koja mu je u prošlosti uspjela. Ako s nekim možete biti intimni, ne bi vam trebalo biti neugodno reći mu što volite u seksu. Uzmite stvar u svoje ruke i pokušajte pokrenuti tu zamrlu strast. Preuzmite vodstvo i kada je riječ o ljubljenju. Možda vas iznenadi koliko će se stvari promijeniti - odgovorila joj je Deidre.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!