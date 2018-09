Moda sada stanuje i u glamuroznoj ribarnici

Četvrt South Street Seaport na Manhattanu, tik uz Wall Street, nova je modna meka New Yorka. Tamo je otvoren kultni “concept store” 10 Corso Como, prvi u Americi i peti na svijetu, a “krivac” je njegova utemeljiteljica, 71-godišnja Carla Sozzani.

Talijanska novinarka, književna urednica, izdavačica i modna ikona (koja se nikada ne šminka) još je davne 1991. u Milanu otvorila butik na adresi Corso Como broj 10, a kupci su tu, uz šoping odjeće i obuće, mogli prelistati zanimljive knjige i monografije, probati kozmetičke novitete i nove parfeme, kupiti kakvu unikatnu lampu i dizajnerski komad posuđa ili jednostavno popiti kavu i opustiti se uz mirisne svijeće.

Otvorenje za 180 odabranih

Nakon toga Corso Como otvorio se i u Šangaju, Pekingu, Seulu – i naposljetku u New Yorku.

– Počašćena sam što smo napokon u Velikoj Jabuci, u gradu s nevjerojatnom energijom – rekla je Carla Sozzani na otvaranju pred 180 uglednika, među kojima su bile modne urednice Anna Wintour, Grace Coddington i Selby Drummond, modni dizajner Zac Posen, glumica Heather Graham, modna ikona Iris Apfel, influencerica Olivia Palermo sa suprugom Johannesom Hueblom, top-model Karolina Kurkova... Newyorški Corso Como u vlasništvu je korporacije Howard Hughes, a proteže se na čak 2600 četvornih metara u prizemlju povijesne zgrade Fulton (iz 1822.), na čijem je mjestu nekoć bila ribarnica. Uređenje potpisuje američki umjetnik i životni partner Carle Sozzani Kris Ruhs.

– Svaki je detalj sam osmislio i ručno izradio: od poda do plafona, od staklenih pregrada do stolova u restoranu. On je vizualna duša naših butika – otkrila je Carla Sozzani. Ono što Corso Como čini posebnim artikli su koji se ekskluzivno i limitirano rade i prodaju isključivo u tom butiku, a u američkom se nude limitirane i ekskluzivne kolekcije poput namještaja i lampi talijanskog dizajnerskog studija Seletti u suradnji s pop-up umjetničkim dvojcem pod nazivom Studio Job, rasvjetna tijela Flos: Arrangements, dizajnerski cekeri i ukrasni predmeti talijanskog ilustratora Lorenza Petrantonija, tenisice Superga, natikače Birkenstock, odjeća s potpisom Prade i Alaije.

Cavalli i SJP u susjedstvu

Na zidovima je 45 fotografija Helmuta Newtona, inače u privatnom vlasništvu Carle Sozzani, koja je s velikanom fotografije radila tijekom uredničke karijere u talijanskim izdanjima magazina Vogue i Elle. Uz restoran, koji nudi domaću tjesteninu, organsko meso i salate, kao i bogatu listu talijanskih vina i osvježavajućih koktela, nalazi se i garden café u kojem posjetitelji ispijaju espresso. I uče umijeće “dolce far niente” (slatko je ništa ne raditi). Taj slatki život i talijanska opuštenost možda će se proširiti i na slavne susjede jer uskoro će tu biti i butik cipela glumice Sarah Jessica Parker, a u susjedstvu je već otvoren butik Roberto Cavalli, kao i novi boutique hotel koji vode Maggio i Ignazio Cipriani, mlađa generacija čuvene obitelji Cipriani, koja je poznata po restoranima u svim većim svjetskim centrima.

– Kada sam otvorila Corso Como u Milanu, htjela sam napraviti živi magazin, doduše bez stranica. Bilo je teško, isprva nitko nije razumio zašto odjeća visi među knjigama, zašto je nakit ponuđen u posuđu. Bilo je to vrijeme bez interneta, ali stvorila sam mjesto kamo su moji prijatelji i poznanici uvijek mogli navratiti, razgovarati o zajedničkim interesima i novitetima. Jednostavno su se družili, pijuckali kavu ili vino, smijali se i nerijetko plesali na našim internim zabavama – prisjeća se Carla Sozzani koja ističe kako je najvažnije da ljudi shvate kako Corso Como nije robna kuća.

Carla Sozzani tako nastavlja nizati uspjehe iako su iza nje dvije najtužnije godine u životu: 2016. od karcinoma je preminula njezina pet godina mlađa sestra, slavna urednica talijanskog Voguea Franca Sozzani, a tek osam mjeseci kasnije i njezin najbolji prijatelj, slavni kreator Azzedine Alaïa. Da bi izbjegla tugu i depresiju, Carla priznaje da se koncentrirala na posao i novi projekt u New Yorku. A za taj posao – ako je vjerovati kuloarima – za svoje konzultantske usluge za Corso Como godišnje dobiva više od pola milijuna dolara. Poprilična svota čak i za ženu koja je rođena i odrasla u Mantui u dobrostojećoj obitelji: otac joj je bio arhitekt i inženjer, a mama joj je usadila ljubav prema umjetnosti i modi. Izrasla je u sposobnu i odvažnu novinarku i urednicu koja je radije prihvatila otkaz nego u svoj magazin uvrstila materijale na kojima su tada inzistirali moćni oglašivači.