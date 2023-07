Mnoge se žene u vrijeme ovulacije osjećaju posebno privlačno: Liječnici objasnili zašto

Vjerojatno je svaka žena u reproduktivnom razdoblju života primijetila kako se svakog mjeseca na nekoliko dana osjeća ljepšom i seksepilnijom: koža je tada glatka, lice popunjeno, usnice crvenije pa se svaka žena; ma koliko ste bili razočarani svojim tijelom bili samo tri dana ranije; tih dana osjeća kao boginja. A sve te fizičke promjene koje nas čine privlačnijima uzrokuje ovulacija a, premda znamo da je ljepota u oku promatrača, one se itekako događaju se s razlogom. Naime s obzirom na to da su dani kada žena ovulira idealno vrijeme za privući potencijalne partnere, biološki gledano takve promjene itekako imaju smisla. A ako ste nekad pomislili da ih samo umišljate, možete biti sigurne da su promjene stvarne i da neke od njih osim ovulacije uzrokuje i menstruacija. Ukratko, kako piše Metro, ženama ciklus manje više sve određuje; a evo koje se stvari mijenjaju kako se mijenjaju njegove faze:

Folikularna faza i viđenje vlastitog tijela: U folikularnoj fazi koja se događa neposredno prije ovulacije, estrogen počinje rasti prije nego što u danima ovuliranja dosegne svoj vrhunac. Taj rast estrogena može pozitivno utjecati na razinu energije, raspoloženja, ali i na način na koji žena vidi svoje tijelo", kaže opstetričar i ginekolog u Harley Street Gynaecology dr. Ashfaq Khan."Više energije i osjećaj poleta tijekom te faze također može pozitivno utjecati na našu sliku tijela jer žene u tom periodu ciklusa mogu imati veće samopouzdanije i biti općenito zadovoljnije sobom i svojim izgledom". Također, neke žene u tom razdoblju osjećaju i da su im grudi punije i osjetljivije, kao i pojačan libido, a oboje može pridonijeti da su zadovoljnije sobom i svojim izgledom.

Ovulacija i viđenje vlastitog tijela: Ovulacija obično traje tri dana i događa se oko dva tjedna prije početka menstruacije, a tijekom ovulacije osim do povećanja razine estrogena dolazi i do veće proizvodnje luteinizirajućeg (LH) i folikulostimulirajućeg hormona (FSH)', objašnjava dr. Ashfaq. "Neki od učinaka tih hormona mogu uključivati povećani dotok krvi u kožu, što može rezultirati zdravijim i življim tenom’, "Osim toga, estrogen može utjecati i na simetriju lica i na određene fizičke značajke koje su povezane sa privlačnošću, poput npr. skladnih proporcija lica i 'pravog' omjera struka i bokova", objasnila je znanstvenica dr. Danielle Nader koja kaže da žene također kada ovuliraju proizvode i privlačniji miris tijela, no te su promjene vrlo suptilne i ne mora ih se primijetiti.

Lutealna faza viđenje vlastitog tijela: Luteinska faza, koja slijedi nakon ovulacije, kategorizirana je padom razine estrogena i progesterona, a tada ženama počinju predmenstrualni simptomi kao što su grčevi, promjene raspoloženja, nadutost i akne. Tijekom ove faze, kaže dr. Ashfaq, često će osjetiti da se u organizmu zadržava voda i da im se težina malo mijenja, kao i emocionalnu osjetljivost i želju za slatkom hranom i ugljikohidratima, što sve može negativno utjecati na način na koji doživljavaju sebe i svoje tijelo.

Menstruacija i viđenje vlastitog tijela:: Konačno, tijekom mjesečnice mnoge žene osjećaju nelagodu, fizičku i psihičku. 'Zbog simptoma poput nadutosti, osjetljivosti grudi, grčeva i povećanog umora, menstruacija obično sa sobom nosi i osjećaj fizičke nelagode, a svi ti spomenuti simptomi mogu dovesti do manjih i privremenih promjena u obliku tijela i na koži, što pak može utjecati na to kakvu će percepciju sebe žena imati. Promjene raspoloženja, kao i oscilacije u težini i zadržavanje vode također mogu dovesti do promjene te percepcije i uzrokovati osjećaj nezadovoljstva. Ipak, važno je naglasiti da različiti ljudi drugačije osjećaju svaku fazu ciklusa i da ne postoji samo jedan odgovor što one uzrokuju.

"Ipak, ako se osjećate posebno loše i negativni ste prema svom izgledu, izračunajte u kojoj ste fazi i podsjetite se što uzrokuje da će taj osjećaj, te da će on brzo proći. I počnite sa odbrojavanjem dane do sljedećeg puta kada ćete same sebi biti predivne; do ovulacije!", poručila je dr. Ashfaq ženama.

