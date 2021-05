Mladi fitness zaljubljenici jedu sirovo meso kao dozu proteina nakon treninga, medicinska struka zgrožena

Prije nekoliko dana internetom se proširila vijest o bizarnom novom trendu među mladima - drogiranje sirovim i pokvarenim mesom - a jučer su otkrili još jedan način na koji ga koriste i tako ponovno šokirali medicinsku struku.



Mladić poznat po imenu BlazenBrady na Twitteru, objavio je svoj plan prehrane u koji je uključen i obrok poslije treninga. Nutricionisti predlažu da unesete određenu dozu proteina koji pomažu u izgradnji mišićne mase u obliku mesa i jaja, mliječnih proizvoda, shakea... Ali BlazenBrady ima malo drugačiju praksu. On jede sirove komade mesa!

Post workout meal

-fresh raw chicken

-week old steak I left in my fridge

-my favorite, bacon

-raw butter

-raw milk



Chicken is not bad at all and tastes fine. This meal is my standard meal I usually eat all the time, I eat mainly more steak over chicken though usually pic.twitter.com/1q2rGOm6qF