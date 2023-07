Mladenkina osveta: Pred oltarom svima pročitala poruke koje je njen zaručnik slao ljubavnici!

Slomljena buduća mladenka saznala je nevjerojatno šokantnu vijest baš kad se spremala prošetati do oltara kako bi se udala za muškarca za kojeg je vjerovala da je ljubav njezina života. Zaručnik ju je varao, a saznala je to preko anonimne poruke noć prije nego što je trebala reći 'uzimam', piše Mirror.

Par je bio zajedno šest godina, a ona nije ni slutila da se muškarac kojeg voli viđa s drugom iza njezinih leđa. Žena, koja je ostala anonimna, objasnila je da je boravila u hotelu s prijateljima kada je doznala šokantno otkriće. Kad joj je na telefonu iskočila poruka, mislila je da je to još jedna čestitka za njihovo nadolazeće vjenčanje, no umjesto toga radilo se o nizu screenshotova poruka koje je njezin zaručnik slao pošiljatelju, s porukom: "Ja se ne bih se udala za njega . Hoćeš li ti?"

VEZANI ČLANCI:

Buduća mladenka pročitala je sve poruke sa screenshotova koje je njen zaručnik izmjenjivao s nepoznatom ženom, a vidjela je i par zajedničkih selfija. Kad je provjerila datume, shvatila je da to traje već mjesecima, a neke su poruke bile stare samo nekoliko dana.

Jedna je poruka glasila: "Ovaj vikend. Ti i ja. Bit će vruće! Pripremi se!". Na drugoj poruci je pisalo: "Tvoje tijelo je nevjerojatno i znaš kako ga koristiti", dok je treća glasila: "Volio bih da moja zaručnica ima pola vještina koje imaš ti."

Iz poruka se vidjelo da su njen zaručnik i njegova ljubavnica planirali zajednički bijeg. Nesretna buduća mladenka je objasnila da je misteriozna žena izgledala kao njena sušta suprotnost te da joj je njen zaručnik priznao da "nikada prije nije imao ovakvu vezu". Briznula je u plač te je sve to pokazala svojim prijateljima koji su joj rekli da bi trebala odmah nazvati svog zaručnika i otkazati vjenčanje, ali umjesto toga odlučila je isplanirati epsku osvetu.

Namjeravala je nastaviti s vjenčanjem, a onda ga razotkriti pred svim njegovim prijateljima i obitelji. "Hodala sam do oltara, a noge su mi bile teške kao olovo, moja haljina iz snova bila je samo krinka. Kad je vidio moje lice, znao je da to nije ekstatična žena, ali nije imao pojma što slijedi. Stigla sam do oltara, duboko udahnula i suočila sam se s našim prijateljima, roditeljima, obitelji i rekla im istinu", ispričala je nesretna žena.

Uzvanici su ostali u šoku kada je objavila: "Danas neće biti vjenčanja jer moj zaručnik nije ono što sam mislila da jest". Zatim je izvadila telefon i pročitala sadržaj svakog screenshota, zbog čega je njen nesuđeni suprug bez riječi izašao iz crkve. "Danas neće biti vjenčanja, ali će umjesto toga biti proslava iskrenosti, pronalaska prave ljubavi i slijeđenja srca čak i kad boli", priopćila je uzvanicima. Prema riječima nesuđene mladenke, otišla je na party, uživati u solo životu.

Mladoženja u viralnom videu pročitao zavjete kakve vjerojatno ni jedna mladenka ne bi htjela čuti!