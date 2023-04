Manekenka je u vezi sa 17 centimetara nižim dečkom: ‘Kažu nam da je naše poziranje na slikama ‘tužno’’

Liz Seibert, na TikToku poznata kao @lizseibert, često objavljuje o životu na visokoj nozi, a često snima i videe o svojoj zanimljivoj visini. Naime, Liz je visoka 182 centimetra, ali to ju ne sprječava da nosi potpetice, koje su ponekad visoke čak 15 centimetara. Njezin dečko, James Neese (@jamesneese2), nema ništa protiv, iako je sa svojih 165 centimetara puno niži od svoje djevojke, piše The Sun.

Pretjerano radoznali obožavatelji jako su se zainteresirali za njihovu razliku u visini, pa su postavljali mnoga pitanja. a ona je i više nego spremno odgovorala na njih. No, neki ne znaju kada bi stali i čak su kritizirali način na koji se sretni par pojavljuje pred kamerama. U videu, Liz je odgovorila na znatiželjno pitanje zbunjenih gledatelja koji očajnički žele znati kako njihova veza "funkcionira".

Par je stajao jedan pored drugog dok se pitanje pojavljivalo u naslovu. "Kako se fotografirate zajedno s visinskom razlikom?" glasilo je pitanje. Liz je polako savila koljena. Isprva je to bilo jedva primjetno, ali nastavila je ići dolje, naginjući bokove i ramena kako bi ublažila promjenu kuta. Poput magije, odjednom se našla rame uz rame s Jamesom,a lica su im se savršeno poravnala.

Nagnula se još jednom, kako bi ga poljubila u obraz. U opisu videa Liz je rekla da su dosta vježbali tu pozu. “Svaki put”, napisala je. Neki su korisnici jedva čekali napisati komplimente Liz i Jamesu. "Vas dvoje ste prekrasan par", napisao je jedan korisnik. "Morat ću upotrijebiti ovu tehniku ​​za buduću djevojku", rekao je zahvalno drugi korisnik. “Ovo je jaaako slatko”, dodala je oduševljena obožavateljica.

No, drugi su imali drugačiju perspektivu. "To je tako tužno", rekao je jedan. Mnogi su se gledatelji zapitali je li Liz "potrebno" "spustiti" na visinu svog partnera. Jedan ju je komentator potaknuo: "Nemoj sebe činiti manjom samo kako bi se drugi osjećali kao da su viši.." "Uh, mislim da joj to ne smeta", uzvratila je druga osoba u njezino ime. Javile su se i neki koji su sličnim vezama s visinskom razlikom. Mnogi su rekli da Liz i James vjerojatno nisu "nesigurni" zbog svoje visine, već su samo pokušavali napraviti lijepu sliku na kojoj su oboje vidljivi. "Lakše je ponekad za okvir. Nije tako duboko", napisala je jedna žena. Liz i James na kritike i ružne komentare ne odgovaraju, a Liz je više puta u videima spomenula da je na početku veze bila nesigurna zbog svoje visine, a sada joj to više nije važno i uživa u vezi s Jamesom.

