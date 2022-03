Mama se požalila na Redditu: 'Rodila sam prije dva mjeseca, a partner mi stalno ismijava izgled!'

Jedna se mama; koja je inače rodila prije samo dva mjeseca; na Redditu anonimno požalila da njen partner od poroda 'mrzi izgled njenog tijela', te da joj se ruga svaki put kad se približi hladnjaku...

Prisjetila se tako situacije od prije par dana kad je krenula uzeti nešto iz hladnjaka i vidjela kako ju on gleda i 'radi grimase', a na njeno pitanje 'Čemu to?' rekao je: 'Sjedim tu, gledam te i mislim si: 'Kvragu, pa ja sam to izabrao"...'

Trudnice imaju zaista čudnovate želje, jedu nezdravu hranu, kredu...

Jednako je ružno, kaže ona, komentirao i njeno držanje, rekavši da joj dok hoda 'trbuh strši i grudi vise, a stražnjica izgleda kao da nosi pelenu'...

- Barem ti gaćice drže guzu na mjestu - rekao joj je, a ona je objasnila je i da je od poroda smršavjela ali su joj grudi ostale velike, te zbog deformacije kralježnice nema 'savršeno držanje'...

- Ipak me šokirao; samo sam sjedila u nevjerici i jela svoju salatu... - kaže, pa si, da se što više prikrije, planira kupiti široke trenirke i pidžame koje će nositi po kući.

- Osjećam se grozno zbog svog tijela - dodala je.

- Biste li vi, da je situacija obrnuta i da se on udebljao, ikad tako s njim pričali? Vjerojatno ne! Nemojte mijenjati sebe, promijenite partnera! - napisao joj je jedan korisnik.

- Nitko zadovoljan sobom ne ide okolo i izruguje se drugima - komentirao je drugi, a svi su se složili da su njegove izjave neprilične i zlobne i da nemaju drugu svrhu osim da ju povrijede.

- Pa razmislite želite li biti s takvom osobom - zaključila je korisnica, prenosi The Sun.

