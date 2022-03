Udala se za muškarca koji ima isto prezime kao ona ime: 'Ljudi misle da se šalimo, ali istina je'

Većina žena, prilikom udaje, treba donijeti odluku hoće li uzeti suprugovo prezime, ostaviti svoje ili i jedno i drugo.



Lilly iz SAD-a bila je u puno većoj dilemi jer, naime, njezin suprug ima prezime koje zvuči kao njezino ime, samo se drugačije piše, prenosi The Sun.



Na TikToku je ispričala da su bili kolege, otišli na nekoliko spojeva i znali su da je “to, to”. Danas su pet godina u braku, imaju kuću, psa i trenutno prolaze proces umjetne oplodnje.

“Zovem se Lilly, a prezivam Lille. Ljudi misle da se šalim kad to kažem, ali zaista je tako. Moj suprug se preziva kako se ja zovem”, rekla je.



U komentarima su ljudi pisali kako je to zapravo baš genijalno, a javila se i jedna žena koja je rekla da ima istu situaciju. “Tako mi je drago da postoji netko kao i ja. Zovem se Morgan, a partneru je to prezime.”

