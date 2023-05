Mama njegovog najboljeg prijatelja trudna je s njegovim djetetom: 'Sada mi prijeti da će razotkriti našu aferu'

Jedan je mladić priznao za The Sun da već dvije godine ima tajni seks s majkom svog najboljeg prijatelja. Njemu je to bila samo zabava, ali mu je ona sad otkrila da je trudna s njegovim djetetom te da želi da njih dvoje pobjegnu. Ako ne pristane otići s njom, ona mu prijeti da će razotkriti njihovu aferu: 'Osjećam se tako zaglavljeno i znam da će mi se u svakom slučaju život okrenuti naglavačke'.

Naime, on ima 22 godine, a ona 45 i braku je. On i njen sin najbolji su prijatelji od djetinjstva i kaže kako je on tijekom godina provodio puno vremena u njihovoj kući. Dok je odrastao uvijek je bio zaljubljen u prijateljevu mamu i sanjao je o danu kada će i ona osjećati isto, ali nije mislio da će se to stvarno i ostvariti. Sve se promijenilo kada se ponudila da ga odveze kući nakon roštilja u njihovoj kući. Počeli su flertovati i ona ga je na kraju poljubila.

Nakon toga, nisu se mogli zasititi jedno drugoga te su se počeli nalaziti kad god su to mogli. Odlazio bi do njene kuće kada je ona bila sama te su provodili vikende u vikendici njegove obitelji. Nije očekivao da će njihova veza potrajati, ali onda mu je udana žena priopćila vijest da je trudna deset tjedana i da želi zadržati i odgajati dijete s njim. 'Kaže da me voli i ako ne odustanem od svega i ne odselim s njom, svima će reći da sam ja otac njenog djeteta. Potpuno sam šokiran i ne znam što da radim. Nisam spreman biti otac', dodaje zbunjeni mladić.

Stručnjakinja za odnose mu je poručila da što god on učinio, njihova će tajna na kraju izaći na vidjelo i bijeg s njom to neće promijeniti. Njezin ultimatum nije fer i na kraju bi se izjalovio. Najbolje što sada možete učiniti je biti iskren. Savjetuje mu da pronađe trenutak kad su oboje mirni i razgovara o svojim brigama s njom: 'Jasno joj dajte do znanja da se niste spremni skrasiti i da vam neće uspjeti zajedno glumiti sretnu obitelj'. Napominje mu i ako je dijete njegovo, da će imati obavezu financijski ga uzdržavati: 'Iako razumijem da vas je ovo potreslo, vrijeme je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Ako će vas razotkriti pred vašim prijateljem, bolje je da on to prvi čuje od vas'.

Ona ima 22 godine, a njezin suprug 65: 'U hotelu nam uvijek daju odvojene krevete!'