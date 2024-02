Mama nije htjela sudjelovati u kupnji skupog poklona za učiteljicu: 'To je previše novaca!'

No jedna majka iz Australije postala je poznata nakon što je odbila sudjelovati u kupnji darova za učiteljicu njezina djeteta. Naime, roditelji su odlučili učiteljici iz vrtića pokloniti vikend-odmor u vrijednosti 500 dolara za nju i njenog partnera, pa su svi trebali sudjelovati s 50 dolara. Luksuzni vikend obuhvaća spa, posjet vinariji i bogatu večeru u tri slijeda.

No ovaj romantični vikend za odgajateljicu jedna majka nije htjela podržati. "Ne mogu vjerovati da su to sada trendovi u školi", rekla je ogorčena majka.

"Pedeset dolara za dar za učiteljicu, od svakog od nas, zaista je veliki novac", dodala je. No, njeno mišljenje ne dijele ostali roditelji koji su ovu Australku "osudili" i zbog toga se osjeća poniženo svaki dan kada dolazi po svog 6-godišnjeg sina.

"Čudi me da sam u manjini onih koji smatraju da ovo nije normalno, a većina se slaže da je to savršen dar za učiteljicu. Ne znam zašto to čine, da bi se pokazali boljim roditeljima ili zbog pritiska okoline i toga kako će ih drugi gledati. Kao mene". Neki roditelji, uz novac za kupnju romantičnog vikenda, učiteljici su odlučili darovati i kupone za spa tretmane, karte za koncerte i sl.

Ova majka odlučna je u tome da svom sinu bude primjer i pokaže kako treba izgledati nešto skromnije darivanje te ga je odvela u trgovinu u kojoj je dječak sam odabrao dar za svoju učiteljicu, ukrasio ga, zamotao i osobno će ga dati učiteljici.

