Na internetu ismijali 'najružniju kuću u Britaniji': 'To je moj dom, meni se sviđa!'

Ponosni vlasnik imanja koje nosi nadimak 'Britain's chavviest house' ili 'Britanska najružnija kuća' je električar koji je nedavno obranio svoj dom od snobovskih kritika nakon što je imanje ismijano na internetu, piše Daily Mail.

Henry Reilly otkrio je da je imao 'mnoštvo' otkazanih razgledavanja imanja nakon što je jarki interijer njegove kuće došao na metu kritika. Električar, koji pokušava prodati dvojnu kuću s tri spavaće sobe u Prescotu, Merseyside, za 180.000 funti, ispričao je kako je bio iznenađen reakcijom nakon što je njegov dom postao viralan.

Excluding houses with severe fire damage, I don't think I've seen a worse interior https://t.co/hx95hu45YZ — Calgie (@christiancalgie) February 14, 2024

Britain's chavviest house in its FULL glory: New pictures show unseen quarters of outrageous home https://t.co/MVjglyuRz4 pic.twitter.com/e6TsfHAvv4 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 16, 2024

Korisnici društvenih medija ismijavali su dekor doma koji je opremljen ljubičastim vrpcama, tepihom s logotipom Chanel, stolicama od crnog baršuna, vazom u stilu svjetlucave kugle sa zlatnim ružičastim ružama i šahovskom garniturom superjunaka. Ali govoreći ekskluzivno za MailOnline, g. Reilly je rekao: "Bilo mi je otkazano mnogo razgledavanja. Iznenađen sam što je ljude odvratio dekor. Očito mi se sviđa, to je moja kuća!".

Njegovi susjedi branili su neobično uređeni dom, a jedna žena, koja je željela ostati anonimna, rekla je: "Živjela sam s Reillyjevima zadnjih godinu dana ili tako nešto i oni su divan par. Meni se osobno sviđa njihova kuća i uređenje, ali čak i da mi se ne sviđa, koga briga? Nije važno volim li ja ružičaste vrpce u svojoj kući, to je njihova kuća, a na njima je kako će je opremiti. Tko je netko da nekome govori kako će urediti svoj dom?" Netko drugi je napisao: "Kritizirati nekoga zbog toga kako uređuje svoju kuću je snobizam, čisto i jednostavno."

Neki ljudi na internetu također su stali u obranu gospodina Reillyja. "Znate da je netko uložio svoje srce i dušu u ovo i održavao dom pedantno čistim. Zar život ne bi bio dosadan da smo svi isti!", napisala je jedna žena. "Oh, ovo mi nekako slama srce. Očito su voljeli svoj dom i održavali su ga!! Možda nije tvoj ukus, nije moj, ali to je u redu. Osjećam da bih ovdje bio srdačno primljen", dodao je netko drugi.

Izvana, kuća izgleda sasvim 'normalno', no unutrašnjost je malo bizarnija. Interijerom dominiraju ružičaste i ljubičaste vrpce u dnevnoj sobi i čini se da je boja tema cijele kuće. U stakleniku, imanje je ukrašeno bijelom luksuznom ležaljkom, zajedno s ružičastim, sivim i krem ​​argyle tepihom. Također ima vazu u stilu svjetlucave kuglice sa zlatnim ružičastim ružama. Soba također ima šahovski set superjunaka, koji unosi šare boje u inače ružičasto-krem sobu. Osim toga, kuhinja ima tepih s logotipom Chanel i stol sa staklenom pločom sa stalkom u stilu srebrnog kipa kerubina, upotpunjen stolicama od crnog baršuna. Spavaća soba također ima posteljinu s logotipom Chanel, a još jedna od spavaćih soba upotpunjena je odgovarajućim jastucima i krznenim životinjskim printom, s plišanim bež uzglavljem.

Kupaonica ima znak na kojem piše 'Operi' svijetloružičastim slovima i svjetlucavu WC dasku od ružičastog zlata, zajedno s roletama s otiskom obrisa grada na njoj. Međutim, kada izađete iz kuće, ne možete vidjeti ružičasto, samo niz sivih i crnih predmeta. U stražnjem vrtu nalazi se roštilj, šupa i prostor za sjedenje. Dok u prednjem vrtu, dva kipa lavljih glava čuvaju ulazna vrata. Unatoč nekoliko natpisa 'smij se, voli' po cijeloj kući, dom trenutačno nije previše voljen na internetu.

Novinar Christian Calgie bio je jedan od prvih koji je objavio vijest o kući. Na X, nekadašnjem Twitteru. "Ne računajući kuće koje su teško oštećene požarom, mislim da nisam vidio gori interijer", napisao je. Jedna je osoba odgovorila: "Vjerojatno bi jak požar ovdje bio poboljšanje." Kuću, koja se također može pohvaliti ružičastom kantom za 'Prosecco party', kao i ružičastim šalicama i čašama po kuhinji, jedan je korisnik nazvao 'najzabavnijom kućom u Britaniji'. "Zamišljam nekoga tko nosi baršunastu ružičastu trenirku i drži čivavu u ruci", našalio se netko.

Online opis kuće glasi: 'Smještena na popularnoj lokaciji, ova divna trosobna dvojna nekretnina pruža izvrstan životni prostor. Savršena za one koji prvi put kupuju ili za one koji traže početni dom za svoju mladu obitelj, ova divna nekretnina ima mnogo toga za ponuditi.'

