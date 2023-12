Male stvari puno znače: Ovo je šest načina kako održati strast u vezi nakon dolaska djeteta!

Dolazak bebe znači velika promjena, a posebno između partnera. Sve je manje vremena, a najvažnija stvar na svijetu postaje dijete. Međutim, moguće je zadržati iskru. Kako?

Zaboravite na ulogu mame i tate: Na nekoliko sati, popodne ili na jednu noć jednostavno zaboravite roditeljske uloge. "Pokušajte isplanirati drugačiji spoj jer će stimulirati vaša osjetila" tvrdi stručnjakinja za veze Emma K. Viglucci Sekspert Justin Kelly McClure dodaje da je korisno ponekad zanemariti roditeljstvo. To ne znači da želite zaboraviti svoju bebu, ali imajte na umu zašto ste uopći ušli zajedno u vezu. "Seks nije jedini način da održite vezu svježom, ali može pomoći", objasnio je. "Kad dobijete dijete trebali biste pogledati partnera i sjetiti se zašto vas je privukao. To se ne mijenja zato što je on postao otac ili vi majka", dodao je. Seksi poruke, neplanirani dodiri i slično će vam pomoći da se prisjetite da niste samo mama ili tata već i partner, žena, muškarac, piše Parents.

Brinite se o sebi: Možda ne zvuči kao najseksi stvar na svijetu, ali briga o sebi na mentalnoj i fizičkoj razini čini čuda u spavaćoj sobi. Viglucci je objasnila kako čak i nešto tako jednostavno poput dovoljnog unosa vode može učiniti razliku. "Novim roditeljima je važno da ostanu svijesni svojih osnovnih potreba kako bi se osjećali dobro u vlastitoj koži", dodala je. Ako partneru treba kupka od 30 minuta - dopustite to. Čim se brinete o sebi imate više samopouzdanja, a to izravno utječe na odnos prema partneru i strast među vama.

Budite kreativni: Mame i tate su poznati po kreativnosti. Isto možete iskoristiti kako biste održali strast. Nemojte na seks i intimnu bliskost gledati kao na zadatak koji se samo mora obaviti i usudite se isprobati nešto novo. Promijenite lokaciju seksa i učinite nešto što vas tjera izvan komfor zone. Ako se osjećate kao da se zabavljate - onda se događa nešto dobro.

Male stvari će začiniti stvari: Iskru možete održati kroz male navike i stvari koje radite zajedno. Brojni parovi tvrde da su seksi poruke odličan alat za jačanje strasti. Još je jedna korisna navika rezervirati svakodnevnih 30 minuta samo za vas dvoje. U pitanju može biti samo šetnja naseljem ili jutarnja kava, ali poanta je da pronađete vrijeme za razgovor. Neki parovi se vole tuširati zajedno kad stave djecu spavati. Tvrde da se tako mogu opustiti, a u isto vrijeme su jako seksi jedan drugome.

Kontrolirajte svoje misli: Samo zato što ste ponekad preumorni ili se ne seksate koliko biste voljeli ne znači da ste loši ili da ne možete usrećiti partnera. Ono što je važno je da pokušate pa čak i ako usred strasti beba počne plakati. Pripazite, ipak, da vam dijete ne postane izlika za što manje vremena s partnerom. Imajte na umu da se vaša mala obitelj, život i veza ne moraju i ne mogu vrtjeti samo oko bebe. Prioritet je također živjeti izvan uloga mame i tate.

Izrazite se i komunicirajte: "Ne možete dobiti ono što želite, ako ste zaglavili u vlastitim mislima", kaže McClure i dodaje kako "tako pokazujemo nesigurnosti." "Izražavanje svojih frustracija i otkrivanje partneru što vam nedostaje je odličan početak ka boljoj komunikaciji", tvrdi. Ovo pravilo vrijedi u bilo kojoj situaciji. Ako ste nezadovoljni seksom, ako želite više vremena posvetiti vašim zajedničkim izlascima pa čak i ako vas jednostavno iritira neka loša navika. Tako ćete napraviti prvi korak prema zanimiljivijoj i uzbudljivijoj vezi nakon dolaska bebe.

