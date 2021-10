Mačke su omiljeni kućni ljubimci, ali znaju zbuniti ljude s dvije navike: Evo zašto predu i ližu svoje krzno

Kako piše Days Of The Year, danas, 29. listopada slavi se dan mačaka. Ovi kućni ljubimci toliko su posebni da svoj dan imaju dva puta godišnje, pa se osim danas on slavi i u ljeto, točnije 8. kolovoza.



Koliko god pravile dobro društvo i pružile dozu maženja, ponekad zaista zbunjuju vlasnike. Imaju pomalo nepredvidiv karakter, pa znaju imati trenutke u kojima se čudno ponašaju i tako vlasnicima stvore upitnike iznad glave, posebno s dvije stvari - predenjem i lizanjem. Stručnjakinje za ove četveronožne ljubimce su dale odgovore putem portala Metro.

Zašto mačke predu?

Autorica knjige o interakciji mačaka s ljudima, A Cat’s Guide to Humans, Celia Haddon kaže da predenje mačkama može značiti više stvari, te da se ono razlikuje od mačke do mačke. "U tome su vrlo individualne, predu u različitim trenutcima i na različite načine", kaže Haddon i dodaje da neke vrste često tumačimo kao izraz zadovoljstva, no mačka možda misli nešto sasvim drugo. "Često predu i kada su uzbuđene, na primjer na pregledu kod veterinara."



Zašto se mačke ližu?

Osim što si otpetljavaju krzno, mačke jezikom sa sebe skidaju i štetne nametnike i njihova jajašca. Uz to, lizanjem si pravilno raspodijele ulja koja im koža proizvodi, a koja im njeguju krzno. Autorica knjige Let’s Talk About Cats Anita Kelsey kaže da se mačke ližu i zato što ih to smiruje, a s vlastitim se mirisom na tijelu osjećaju sigurnije i zaštićenije.

