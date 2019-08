Lumbarda je šampion ljetne turističke patrole Večernjeg lista za 2019. godinu! Titula tako baš kao i lani opet ide (za mnoge) na najljepši hrvatski otok – na Korčulu. Lanjski pobjednik grad Korčula i ovogodišnji pobjednik, tek sedam kilometara, ili desetak minuta vožnje (kako vam drago) udaljena Lumbarda, zapravo su neraskidiva cjelina – predivni jug Dalmacije, Dalmacija u samoj svojoj srži, mjesto gdje vrijeme teče sporije, stres ne postoji, otok na koji se dolazi uvijek iznova i u koji se čovjek zaljubi na prvi i svaki sljedeći pogled.

Odgovor je pobjeda

Što uopće novog reći u prilog Lumbarde i otoka na koji odmah nakon pobjede na Wimbledonu dođe Novak Đoković, kako bi predahnuo u društvu svoje obitelji, kada i Korčulu i Lumbardu posjećuju: Leonardo DiCaprio, Stalloneovi, Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones, šeici, oligarsi, okrunjene glave i vladari novca...? Koji kompliment dati otoku koji je u Vela Luci “rodio” neprežaljenog i najvećeg dalmatinskog slavuja Olivera Dragojevića? Tko bi bili mi kad ne bi tako visokim ocjenama i nagradama ocjenjivali otok s kojeg je jako davno u “bezuspješnoj potrazi za nečim lipšim” isplovio najpoznatiji svjetski moreplovac, Korčulanin Marko Polo?

Ne znamo drugačije nego pobjedom odgovoriti na ova pitanja iako spremno priznajemo da smo možda i sami potpali pod utjecaj čarobnice Kirke o kojoj je Homer pisao u “Odiseji”. Legende ovdje kažu kako je ona bila tek “obična” Lumbaranka , jer legende i priče otoka i danas tvrde da Odisejev mornare u svinje nije pretvorila čarobnica, već moćno vino grk.

A legende se pletu i oko vina, moćnog i nepobjedivog. Kako ta sorta grožđa raste u pijesku, nije ga, poput ostalih vinograda, poharala peronospora, pa je tako, dok su s drugih otoka ljudi bježali na drugi kraj svijeta, ta loza spasila Korčulane te postala njihov veliki turistički adut.

Ipak, na našu odluku o šampionu ljetne turističke patrole Večernjeg lista nisu utjecale samo ljepote, priče i legende iako one ovdje čine nevjerojatno moćan turistički paket. Nisu presudili ni svjetski prvaci, teniski šampioni, glumačke zvijezde... Najvažniji je bio doživljaj na samom mjestu jer: “Tamo doli more je nekako drugačije boje, svitlije je, lipše...” Otprilike ovim riječima započeli smo tekst o pobjedničkome mjestu na otoku u kojem nude sve bolji i luksuzniji smještaj, vrhunsku kužinu u gotovo svakom restoranu, gdje imaju Psefizmu, vrhunsku arheološko-povijesnu vrijednost, adrenalinske izazove, ribarske večeri... Puno od toga imaju i drugi otoci, brojne jadranske destinacije. Neki su i bliže, ne treba, da se dođe u njih, što cestarine, što goriva, platiti više od tisuću kuna, ne treba se ukrcati na trajekt ili katamaran...

Ne ‘pilaju’ tu noćenja i brojke

Jadran ima mnoge ljepote, ali opet ću isto kao na početku: more je dolje drugačije boje, govor je mekši, cvrčak cvrči glasnije od svih misli... I ti beskrajni vinogradi, pogled na planinu, otočići pred Lumbardom do kojih se lako dopliva, plavi ježinci na pjeskovitom dnu mora, čovjek na barci koji plivačima nudi kriške lubenice s Neretve... Ajme! Te plaže, kilometri pijeska, miris borova... Mir vlada Lumbardom i nitko te ne ‘pila’, čak ni brojkama noćenja i dolazaka. Važne su turističke brojke, naravno. Važne su one cijeloj Hrvatskoj, ali ovdje u Lumbardi postaju malo manje važne, jer ovo je ona opjevana Dalmacija kakvu se još malo gdje može naći. To je odmor spektakularan sam po sebi, onaj kojem i nije potrebno puno više od sunca, mora, ribe i najboljeg vina...

U Lumbardi konačno čuješ i samoga sebe, svoje misli. I tada shvatiš da ne živiš da bi radio, već radiš da bi živio i priuštio si mjesta poput Lumbarde i “cile prilipe Korčule”.

Ovog smo ljeta namjerno izbjegli zvjezdane turističke destinacije i opet završili na Korčuli Dubrovnik, Split, Zadar ili neki od istarskih turističkih aduta? Oko toga se posljednjih godina vrtjela Ve??ernjakova Turistička patrola, akcija koja živi od davne 1975. godine. Šampioni su našeg turizma postojani, ozbiljno rade na poboljšanju svojih turistički usluga, jačanju svoje destinacije. Ali i mnogi drugi u turizam ulažu golem trud, uvode inovacije, privlače nove goste... Baš smo zbog toga ovog ljeta odlučili da Turistička patrola bude nova i drugačija. Na listi mjesta koje smo posjetili i ocijenili bile su nove destinacije, nova odredišta, manja mjesta koja imaju svoju turističku priču. I pokazalo se da smo bili u pravu, da se onaj istinski ljetni odmor krije u nepoznatim uvalama, malim konobama, nerazvikanim mjestima naše obale. Titula pobjednika drugu godinu zaredom ide na Korčulu. Lani je trijumfirao grad Korčula, ove je godine to Lumbarda, dokaz kako se ozbiljno turistički radi na tom našem prelijepom otoku. A baš kao što smo 1975. prepoznali značenje turizma za Hrvatsku tako i danas naglašavamo važnost razvoja kopnenog turizma. Stoga ćemo i svečanu dodjelu nagrada organizirati na kopnu. Vidimo se u rujnu – u Koprivnici, šampionu kontinentalnog turizma. (B. Radović)