Ljubomorna vjenčana kuma gotovo joj je uništila vjenčanje: ‘Poludjela je od zavisti!’

Vjenčanja ponekad mogu izvući ono najgore iz ljudi, bilo da je riječ o stresu, iščekivanju ili oboje, mogu uzrokovati razne negativne stvari. Tako je jedna žena otkrila kako je njezina prijateljica od normalne vjenčane kume postala "luda" djeveruša tako brzo da ni ona sama nije mogla vjerovati, piše Mirror.

Podijelivši to na društvenim mrežama, žena je objasnila da je uoči vjenčanja svoje prijateljice svjedočila doista bizarnom ponašanju vjenčane kume, njezine druge prijateljice. Činilo se da stvari idu dobro, ali sve se promijenilo na zadnjem isprobavanju vjenčanice.

"Dok je mladenka razgovarala sa prodavačicom u salonu za vjenčanice, kuma nam je prišla i započela razgovor riječima: ‘Pa trebala sam se ja prva udati, ali evo nas’, i dala nam kape za djeveruše. Rekla nam je da će možda morati postati stroža prema nama kako bi nas zadržala na pravom putu. Mladenkina sestra i ja imale smo ozbiljan pogled, ali nismo tome tada pridavale veliku pažnju", ispričala je žena.

Kako tvrdi, mladenka je tada izašla u drugačijoj haljini od one koju je prvotno mislila kupiti, a koja joj je savršeno stajala, pustivši suzu od sreće zajedno sa svojom majkom i sestrom. Kuma je tada bila izbezumljena i jako nesretna. "Prema njezinim riječima, mladenka je prebrzo pronašla svoju haljinu i ta haljina nije bila u planu. Rekla je kako je htjela da mladenka još isprobava haljine", dodala je žena.

Otkrila je da su nakon što su pronašli savršenu vjenčanicu, otišli su na ručak kako bi proslavili, ali se ta djevojka ljutila do kraja i davala podrugljive primjedbe. Tijekom tog ručka počeli su planirati djevojačku zabavu s mladenkom koja je rekla da želi ići u grad i obilaziti barove. Dok su razgovarali o planovima, kuma je odlučila da mladenkina majka mora doći na tu zabavu, što nije imalo previše smisla i što je nešto što mladenka nije željela. Htjela se opustiti i napiti bez svoje majke koja bi je nadzirala. Međutim, nakon što je vidjela koliko je njezina mama uzbuđena, nije mogla reći ne. Žena je nastavila nabrajati sve načine na koje je kuma pokušala širiti razdor u grupi, rezervirajući hotel u sumnjivom dijelu grada i inzistirajući na putovanju autobusom čak i kad je znala da će biti pijani i da nisu bile tamo nikad prije.

Nakon što je konačno sve rezervirano i kada su počeli skupljati novac za sve, žena je objasnila da je kuma odugovlačila, što je rezultiralo time da su izgubili nekoliko lijepih hotela i iživcirali mladenku. Ali kad je mladenka dobila svoje zaručničke fotografije, počela je zaista gubiti živce i njezina kuma ju je zaista naljutila. "Slike su bile sjajne i stvarno su oslikavale osobnost para. Po mladenki, prve riječi koje je izgovorila kuma bile su: 'Oh, vau, želiš li da sredim ovo njegovo ćelavo mjesto na glavi?' glumeći iznenađenje što fotograf to nije učinio i zanemarivši to da je mladoženja bio zadovoljan svojom glavom. Tada smo rekle mladenki o njezinom komentaru da se ona trebala prva udati tijekom kupovine haljine, objasnivši da nismo htjele stvarati još drame. Mlada je u tom trenutku poludjela i nadala se da će se djeveruša sama povući, ali još nije bila voljna uništiti njihovo 12-godišnje prijateljstvo.

Činilo se da su se stvari smirile nakon djevojačke zabave i srećom vjenčanje je prošlo bez problema, ali njihovo prijateljstvo više nikada nije bilo isto. "Kuma se nikada nije ispričala, a najbliže je bila nakon što se i sama zaručila. Rekla je mladenki: 'Sada razumijem kroz kakav si stres prolazila', misleći na planiranje vjenčanja i ništa drugo. U svim vjenčanjima u kojima sam sudjelovala nikada nisam vidjela nekoga toliko ljubomornog umjesto da se veseli zbog svoje navodne najbolje prijateljice. Nisam mogla vjerovati", zaključila je žena.

