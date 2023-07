Ljubomorna mama stalno flertuje s dečkom svoje kćeri: 'Nepodnošljiva je'

Što nije u redu s malo flerta? Pa, puno toga, ako je usmjereno na dečka vaše kćeri i nije uzvraćeno. Ovog tjedna savjetnici Metroa javila se 17-godišnjakinja koja želi da njezina neugodna mama prestane zavoditi njezinog dečku. Mama joj je udovica i usamljena, ali je li to izgovor?

'Hodam s jednim od bratovih prijatelja, tipom kojeg poznajem cijeli život. Nismo stupili u ljubavnu vezu sve dok ja nisam imala 17, a on 20, ali u dvije godine nakon toga stvarno smo razvili posebnu vezu. Lako mogu vidjeti da se jednog dana se vjenčamo i imamo djecu, a to je nešto o čemu često pričamo', rekla je 17-godišnja djevojka.

'Problem je moja majka, koja je sama otkako mi je tata umro 2020.', nastavila je, 'Iako razumijem da je usamljena i žao mi je, počela je biti ljubomorna na mene i pokušava se natjecati za naklonost mog dečka. Naravno, i ona ga poznaje mnogo godina i čini se da misli da joj to daje posebna prava. On je ljubazan prema njoj i ponekad joj donese cvijeće da je razveseli, ali ona to tumači kao znak da mu se sviđa'.

Kako kaže ova očajna kćer, majka joj je počela nositi odjeću koja nije primjerena njezinim godinama (42) i tetovirati se, a voli i pokazivati svoje nove tetovaže njenom dečku, čak i kada su na intimnim mjestima poput dekoltea ili gornjeg dijela bedara. 'Kaže da se ne trebam brinuti, a ona to čini samo zato što je usamljena, ali to uzrokuje među nama. Moj dečko kaže da je ne može povrijediti i samo se pretvara da je zainteresiran kada mu ona pokaže novu odjeću ili tetovažu, ali njezino mi ponašanje zagorčava život', zaključuje ova mlada djevojka.

Stručnjakinja joj odgovara: 'Zvuči kao da otkad ti je tata umro, tvoja mama nije razvila previše društvenog života što bi moglo dovesti do novih interesa i prijatelja njezinih godina. Sigurna sam da je neugodno gledati je kako brka prijateljsku toplinu sa seksualnom privlačnošću, ali nije tako neobično da ženu u njezinoj situaciji privlači zgodan mladić'.

'Vrijeme je da malo ohrabrite svoju mamu da sama stvori novi život', nastavila je, 'Budite praktični i ponudite joj kuhanje ili pospremanje, dajući joj vremena da se dotjera i izađe. Usmjerite je na neka mjesta za upoznavanje prikladna za njenu dob; ponudite joj da odete u kupnju i pronađite odjeću za koju mislite da bi joj mogla pristajati (ali nemojte se ljutiti što odabere nešto drugo)'.

'Što se tiče tetovaža, vaša mama ima pravo imati ih koliko god želi. Možda se vama ne sviđaju, ali njoj se očito sviđaju, stoga zadržite svoje mišljenje za sebe. Mogli biste istaknuti da će ih, ako se drži obične crne boje, najlakše ukloniti ako se na kraju predomisli, ali nakon toga sve ovisi o njoj', dodaje, 'Također, tvoj dečko mora se odmaknuti. Ako se njegove geste ljubaznosti pogrešno tumače, mora ih neko vrijeme prestati činiti'.

'Možda vam se tako ne čini, ali sa 42 godine vaša je mama još mlada i nema razloga zašto ne bi ponovno počela izlaziti s nekim drugim. Očito se želi osjećati mladoliko i privlačno, ali njezina je seksualna energija usmjerena na krivo mjesto. Ako joj pomognete da je preusmjeri, biti će lakše i jednoj i drugoj', zaključuje.

