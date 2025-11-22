Liječnica upozorava: 'Ne jedite snijeg – izgleda čisto, ali skriva opasne bakterije i kemikalije'

Iako se pahulje na prvi pogled čine čistima i bezazlenima, liječnici upozoravaju da jedenje snijega može biti mnogo opasnije nego što izgleda. Posebno tijekom ekstremnih zimskih uvjeta i zagađenja u zraku, čak i naizgled netaknuti snijeg može sadržavati potencijalno štetne tvari, kemikalije i klice koje predstavljaju rizik za ljude i kućne ljubimce.

Liječnica opće prakse upozorila je da se ove zime ne jedete snijeg – naglašavajući da čak i najnetaknutiji dijelovi mogu sadržavati smrtonosne bakterije, kemikalije i sitne krhotine. Dakle, čak i ako se nađete u idiličnom zimskom krajoliku, nemojte grickati svježi snijeg – malo poznata činjenica je da snijeg tijekom padanja “zarobljava” onečišćujuće tvari.

Dr. Suzanne Wylie, liječnica opće prakse i medicinska savjetnica za IQdoctor, objašnjava za Daily Mail: “Snijeg se formira u atmosferi skupljajući sitne čestice dok kristalizira, a nakon što sleti može pokupiti dodatna onečišćenja iz okoliša. Zato nikada nije tako ‘čist’ kao što izgleda.”

Najveća zabrinutost je ono što snijeg može sadržavati: klice poput bakterija i virusa, posebno ako je pao na površine kojima prolaze životinje ili ljudi. Može sadržavati i prljavštinu, čađu ili mikroskopske čestice zagađenja zraka. U urbanim područjima često se u snijegu nalaze i kemijski ostaci – čestice ispušnih plinova vozila, pijesak ili sol za odmrzavanje – sve potencijalno štetne ako se progutaju.

Zanimljivo je da se snijeg ponaša poput spužve i upija onečišćenja iz zraka. Studija iz 2016. pokazala je da snijeg u roku od samo jednog sata može pokupiti opasne elemente iz ispušnih plinova vozila, poput benzena, toluena i ksilena.

Benzen je klasificiran kao kancerogen tipa 1 i povezuje se sa smrtonosnim rakom krvi i anemijom. Toluen može uzrokovati halucinacije, nepravilne otkucaje srca, konvulzije pa čak i komu ili smrt. Gutanje ksilena također je izuzetno opasno te može dovesti do problema s disanjem, oštećenja jetre i bubrega, gubitka svijesti, zatajenja srca i smrti.

Iako je teško procijeniti što se točno nalazi u snijegu iz vašeg dvorišta – ili sadrži li tragove e. coli ili salmonele – stručnjaci upozoravaju da trenutni osjećaj hladnoće na jeziku nije vrijedan rizika.

Za djecu je rizik veći. “Jedenje malih količina čistog, svježe napadalog snijega općenito je niskog rizika, ali se ne preporučuje, posebno za djecu”, kaže dr. Wylie. “Osim toga, hladan snijeg može malo sniziti tjelesnu temperaturu, što može biti opasno ako su već promrzli.”

Opasnost vrijedi i za kućne ljubimce. Pijesak, sol za odmrzavanje i antifriz koji se koriste na cestama predstavljaju ozbiljan rizik za pse i mačke. Gutanje čak i male količine antifriza može biti kobno. Etilen glikol, koji se nalazi u antifrizu, uzrokuje teška oštećenja organa, a ako se životinja ne liječi na vrijeme – ishod je gotovo uvijek smrtonosan.

Znakovi trovanja antifrizom kod pasa uključuju slabost, povraćanje, letargiju, pojačano pijenje i mokrenje, otežano disanje, napadaje i kolaps. Kako biste spriječili psa da jede snijeg, stručnjaci savjetuju da bude dobro hidriran te da mu po potrebi stavite brnjicu.

Liječnici naglašavaju: iako je svima jasno da se žuti snijeg ne jede, ni svježe napadali snijeg nije siguran. “Rijetko će se netko ozbiljno razboljeti od male količine snijega, ali rizik od želučanih tegoba, povraćanja ili proljeva postoji, posebno kod djece”, ističe dr. Wylie. Rizik raste ako je snijeg prljav, dugo stoji, nalazi se blizu prometnica ili je u kontaktu sa životinjama.

