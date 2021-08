Liječnica istaknula što nikada ne smijete učiniti u javnom WC-u

Javni toaleti nešto su čega se mnogi groze i izbjegavaju ih upotrebljavati. No, sila ne pita pa su se svi bar jednom našli u situaciji kada su morali otići u WC kojim se koristi još stotine ljudi.



Mnogi se plaše kako će se u javnom toaletu zaraziti spolno prenosivim bolestima, no dr. Preethi Daniel kaže kako je to gotovo nemoguće. 'Veća je vjerojatnost da ćete biti pogođeni munjom dok jašete leteću svinju nego da dobijete spolno prenosivu bolest u javnom WC-u, molim vas ne brinite', kaže ona.



Jedine bolesti koje možete pokupiti iz javnih toaleta su Escherichia Coli i salmonela, no postoji jedna stvar koju mnogi rade, a puno je opasnija od svih bolesti.

Dok pokušavate obaviti nuždu i lebdite iznad WC školjke kako je slučajno ne biste dotaknuli, veća je šansa da ćete dobiti urinarnu infekciju.



'Mnogi žure kako bi što prije obavili nuždu, a to može dovesti do urinarne infekcije jer ako ne ispraznimo mjehur do kraja tijelo izlažemo opasnim bakterijama', kaže dr. Daniel.



Ona savjetuje da je stoga najvažnije kod korištenja javnog toaleta dobro 'obaviti posao', a nakon toga oprati ruke sa sapunom i po mogućnosti investirati u dezinfekcijsko sredstvo.

