Kupila je stroj za hvatanje igračaka pa se iznenadila: 'Razotkrila sam o čemu se radi!'

TikTokerica Katie Clark iz Melbournea bila je u nevjerici kada je pronašla priručnik s uputama za svoj tek kupljeni stroj za hvatanje igračaka, u kojem je detaljno opisano kako njime upravljati. U videu koji je već prikupio više od 240 tisuća pregleda, ona pokazuje kako se težina izazova može promijeniti, NY Post.

"Moram vas razočarati, ali potvrđeno je da je hvataljka namještena", rekla je u snimci.

Naime, proučavajući priručnik, naišla je na prilično šokantno poglavlje koje je razotkrilo mit o ovim strojevima. Pokazalo se da je manje povezano s vještinom, a više s tim koliko je vlasnik postavio težinu izazova.

Svi smo se vjerojatno barem jednom susreli s ovim scenarijem: hvataljke su savršeno postavljene iznad predmeta koji želimo uhvatiti, pustimo ih i promatramo kako se približavaju predmetu, samo da ga nježno ispuste iz svog stiska. Prema priručniku koji je Clark pronašla, sposobnost hvatanja predmeta je ručno podešavanje koje vlasnik može prilagoditi.

VEZANI ČLANCI:

"Osjećam da smo svi imali sumnje u vezi s ovim, i tu sam da iznesem istinu i podijelim ovu informaciju", rekla je u videu gdje pokazuje priručnik koji objašnjava vlasnicima kako prilagoditi stopu uspjeha, s opcijama koje variraju od 1:1 pa sve do 1:50.

Neki su u komentarima podijelili vlastite priče o iskustvima s aparatima za hvatanje igračaka. Jedna majka je napisala da su njena djeca nedavno osvojila oko 10 igračaka za samo nekoliko dolara, no sljedeći tjedan su ponovo došli i stroj je bio isključen s natpisom "Izvan funkcije".

Mnogi su pisali da su već znali za to. "Radio sam u videoteci koja je imala te strojeve i kad je vlasnik došao obnoviti zalihe i vidio da je previše igračaka nestalo, on bi otežao hvatanje", "Sve igre su postavljene ovako! One na kojima možete osvojiti iPhone ili konzolu imaju još veće omjere igre i pobjede", "Svi smo ovo znali, ali nikad nisam vidio čvrste dokaze. Hvala vam", "Ovo je istina. Jedan od mojih prvih poslova bio je u igraonici i stalno smo petljali s ovim. Bilo mi je u opisu posla", "Hvala ti, uvijek sam sumnjao u ove strojeve".

Stručnjakinja otkrila ispravan način nošenja dolčevita: Ovako ćete izgledati besprijekorno!