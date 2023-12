Kažu joj da izgleda 20 godina mlađe nego prije godinu dana: ‘Za to postoji razlog’

Bez obzira na to je li to zamišljeno kao kompliment ili ne, komentirati nečiji izgled nije uvijek dobra ideja. Jedna žena je podijelila svoj odgovor nakon što joj je rečeno da izgleda dva desetljeća mlađe nego prije godinu dana, piše The Sun.

U svom videu, Jaime (@jaimes.vsg.journey) objasnila je dramatičnu promjenu u svom izgledu. TikTokerica je otkrila da je njezin sjaj rezultat operacije želučanog rukavca, što je rezultiralo gubitkom težine od 50 kilograma. Jaime je demonstrirala neke od svojih najdražih vježbi, koji su joj također pomogli isklesati novu figuru.

Pratiteljima je pokazala usporedbu svog izgleda prije i poslije. Gledatelji su istaknuli da je na slikama nakon izgledala, ne samo mršavije, nego i mlađe. Jedna je osoba komentirala da joj se Jaimein izgled čini "20 godina mlađim". "Curo, izgledaš kao da ti je 19", napisala je druga šokirana korisnica TikToka ispod njenog videa.

Žena se osvrnula na komentare koji su istaknuli njezin mlađi izgled nakon mršavljenja. "Imam 27 godina, pa sam prije 20 godina imala samo sedam godina", objasnila je Jaime. Osvrćući se na prethodnu sliku, na kojoj je bila odjevena u predimenzioniranu prugastu majicu i tajice, rekla je: "U svoju obranu, nije bila moja krivnja što sam bila odjevena kao nečija baka. Ne proizvode puno laskave i lijepe odjeće za veće žene", rekla je Jaime svojim pratiteljima. "Odete u trgovinu i ono što je na policama nije uvijek najslađe, samo uzmete ono što vam odgovara”, dodala je.

VEZANI ČLANCI:

Iako je Jaime priznala da su neki brendovi poboljšali ponudu plus size odjeće, istaknula je da je to i dalje problem za žene veće veličine. "Žene svih oblika i veličina zaslužuju da mogu otići u trgovinu i pronaći nešto u čemu se osjećaju lijepo, u čemu se mogu izraziti", rekla je. Jaime je objasnila da još uvijek nije lak zadatak pronaći odjeću u većim brojevima i da online kupnja može biti riskantna za žene s oblinama. "Ponekad su stvari male, stvari su velike, ne možete to isprobati, naporno je", rekla je gledateljima.

Jaime je priznala da su komentari o njezinom izgledu bili samo komplimenti i zahvalila se na tome. Korisnici TikToka su u komentarima podijelili vlastita iskustva. "Ljudi ne shvaćaju koliko teško može biti pronaći slatku odjeću kad si veći", napisao je jedan pratitelj.

"Došla sam od kasnih 30-ih do toga da moram pokazivati osobnu iskaznicu za piće. To je uspjeh i pol", napisala je još jedna gledateljica. “I zato sam počela mršavjeti, baš iz tog razloga”, komentirala je treća osoba.

Žena priznala: 'Sa 74 godine sam u najboljoj formi života iako svake večeri jedem kekse i popijem bocu vina'