Prevario je suprugu prije tri godine: ‘Ona sada smatra da i ona ima pravo na aferu!’

Jedan muškarac koji je priznao da je varao svoju ženu sada je zbunjen što ona smatra da ima pravo na aferu. Pitao se bi li za nju bilo ispravno da ju ima, unatoč tome što je par išao na terapiju i rješavao svoje probleme nakon njegove jednonoćne veze.

No, sada je saznao da ga ona vara. Tvrdila je da je on prvi počeo, ali on je mislio da su prešli preko njegove pogreške prije tri godine. Međutim, nakon što je uočio poruke na njezinu telefonu dok se tuširala, suočio se s njom i dao joj do znanja da je povrijeđen njezinim postupkom, piše Mirror.

Na Redditu je podijelio svoju situaciju, te pitao korisnike jesu li njezini postupci opravdani. Anonimna objava je glasila: "U braku smo pet godina i u drugoj godini braka prevario sam je dok sam bio pijan. Oprostila mi je i išli smo u bračno savjetovalište, ali prije tri dana dok se moja žena tuširala pregledao sam njezin telefon i pronašao poruke koje potvrđuju da je nevjerna."

Kad je saznao da ima aferu, suočio se s njom, no ona je tvrdila da je to opravdano jer je i on nju prevario i "dopustio nevjeru": Međutim, tvrdio je da se njegova nevjera dogodila samo zbog pijanstva i rekao je da od tada nije ništa učinio i da ga sada "boli" što zna da je ona s drugim muškarcem.

U objavi je dalje navedeno da nije osobno poznavao drugu ženu, ali da je njegova žena u vezi s drugim muškarcem kojeg poznaje. "Pobjesnila je i odjurila. Otišla je na posao u petak i od tada je nisam vidio. Znam da je s njim i to boli. Osjećam da zaslužujem ovo, ali u isto vrijeme želim svoju ženu natrag. " Pitao je što bi trebao učiniti, a ljudi su se brzo javili sa svojim razmišljanjima.

Jedan Redditor je napisao: "Nije ti oprostila. Samo je prestala pričati o tome", dok je drugi dodao: "Pretpostavljam da ćeš joj morati oprostiti i otići u bračno savjetovalište." Treći je napisao: "Odabrala je njega umjesto tebe. Imao si ljubavnu vezu, a ona ima potpunu vezu. Gotovo je. Njezin izbor i odsutnost ne mogu biti jasniji."

