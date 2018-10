Kad žene traže svoja prava, onda su babe i agresivne, a kod muških je to okej i macho

Sudjelovale su Nana Nadarević, PR menadžerica MAC Adria, Orbico i stalna kolumnistica Dive, Romana Dugandžija, PR menadžerica agencije RED i Fashion.hr-a i Anamaria Todorić, izvršna urednica i content analitičarka 24sata.

Šokantne statistike s početka panela uvele su u zanimljivu raspravu o temi žena i stereotipa. Žene su obrazovanije, ali manje plaćene, žene su u 90 posto slučajeva žrtve nasilja...

- Žene prednjače u odnosu na muškarce sa 60% u fakultetskim diplomama, 63% u magisteriju i 57% u doktoratima, a ipak je na Zavodu za zapošljavanje evidentirano 54% žena. One koje rade, pak, u prosjeku su plaćene 12% manje od svojih muških kolega. Razlika najviše dolazi do izražaja u financijskom sektoru, u kojemu je ujedno i najviše zaposlenih u Hrvatskoj, gdje su za isti posao plaćeneza čak četvrtinu manje od muškaraca - rekla je u uvodu Vesna Blašković, urednica magazinskih izdanja Večernjeg lista.

- Htjela bi se nadovezati na ovo da su žene obrazovanije. Dečke se od malih nogu uči da riskiraju. Oni trče, oni skaču, oni riskiraju kad treba curu pozvati van. Oni cijeli život riskiraju. Mi cure moramo biti savršene, moramo imati dobre ocjene, ali nemoj se zaprljati, nemoj se ponašati kao dečko. Bilo je jedno istraživanje: pojavio se oglas za posao na koji su se prijavljivali i muškarci i žene. Žene su se prijavile isključivo ako su 100 posto zadovoljavale uvjete za posao. A muškarcima to nije bilo bitno, oni su se prijavljivali ako su imali 40, 50, 60 posto zadovoljenih uvjeta. Tu se vraćamo na tu savršenost i rizik... Ako su muškarci navikli na riskiranje, danas sutra oni će riskirati i kad treba primjerice tražiti veću plaću - rekla je Nana Nadarević.

Romana Dugadžija ispričala je i svoje iskustvo kad se susrela sa stereotipima o ženama i o branši u kojoj radi.

- Ja radim u komunikacijama, dosta se bavimo modom. Puno ljudi upravo modu percipira kao branšu koja potiče stereotipe o ženama. A zaboravljamo kako je moda emancipirala žene. Ja sam pripremajući se za ovo, malo proguglala i prisjetila se da je samo do prije 100 godina u nekim dijelovima svijeta ženama bilo zabranjeno nositi hlače - istaknula je Romana Dugandžija, koja je prije prelaska u branšu u kojoj sad radi bila biznis novinarka.

- Nakon što sam prešla u ulogu PR-a Fashion.hr-a, moje kolege su me pitale što ću tamo gdje ne moram koristiti mozak... To je ono što me najviše brine. Imam iskustva s mlađim kolegicama koja me zabrinjavaju. Na "emancipaciju" pozitivno reagiraju, ali kad ih se pita osjećaju li se kao feministice, jasno kažu "ne". Mislim da smo putem došli do slike feministice kao žene kojoj nije stalo ni do čega osim do borbe... Boriti se za naša prava može se i na jedan jako suptilan način i to je način na koji se trebamo boriti i baviti tim pitanjem - dodala je.

O svojim iskustvima s feminizmom, odnosno percepcijom feminizma, govorila je i Nana Nadarević.

- Imam sreću da radim u ženskoj firmi i sve te cure s kojima ja radim, od vodstva pa nadalje, mislim da smo sve prilično asertivne. Problem je što uvijek kad si asertivna u poslu kad nešto tražiš, svi misle da si "baba", da si "agresivna". A kod frajera je to normalno, jer je to mačizam - kaže.

- Žene moraju pokazati svoju nježnu stranu, svoju žensku stranu i nje se ne treba sramiti, ali moramo nekada pokazati taj "gard" i to ne "muški gard" nego ženski! I tu se trebamo međusobno njegovati, pa će nas njegovati i društvo - istaknula je Anamaria Todorić, koja se dotaknula i teme podjele na "ružičasto i plavo" na cure i dečke i kako to rješava sa svojim sinovima.

- Ispričat ću jedan primjer. Imam dva sina i ponosna sam, mislim da će im biti lakše u ovom "muškom svijetu" jer curama je ja mislim teže, bez obzira na svu moju emancipiranost svijeta. Moj mlađi sin, sad će napuniti šest godina, mi je nedavno rekao da je u našoj kući tata šef. Prilično sam sigurna da ste već sada zaključili da je teško da je u našoj kući tata šef. Stariji sin se primio za glavu i rekao da mu to nije trebalo. Mislim da je vlastiti primjer, ključni primjer. To je proizašlo iz toga jer on vidi da je tata veći, jači itd. Svojim se primjerom trudim pokazati djeci da mama radi, da dobro zarađuje, mama svašta može i bez tate. Dugoročno je to smjer u kojem treba ići. Dolazim iz obitelji gdje su žene bile jake, dominatne i emancipirane i to je ostavilo traga na meni, pa se nadam da će i na mojoj djeci - istaknula je Anamaria.

