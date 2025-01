Jeste li znali da plamen u kuhinji možete ugasiti jednim kuhinjskim sastojkom?

Kućni požari često izbijaju nesvjesno u kuhinji, a plamen često nastaje zbog neispravnih električnih aparata ili zbog pušenja i korištenje svijeća. Prepoznavanje potrebe za brzim djelovanjem ključno je jer požari mogu brzo eskalirati i potencijalno dovesti do tragičnih gubitaka života. Korisnici su na X-u, nekadašnjem Twitteru, otkrili da obični kuhinjski proizvodi mogu biti ključni u gašenju požara u samo nekoliko sekundi, piše Express.

Stranica Today Years Old, koju prati više od 1,1 milijuna ljudi, podijelila je da za požar možete koristiti sodu bikarbonu. "Ova informacija bi vam doslovno mogla spasiti život", stoji u objavi uz snimku vatrogasca koji ilustriraju ispravan odgovor na kućne požare. Suprotno instinktima koji mogu dovesti do korištenja vode u panici, posezanje za zalihom sode bikarbone u kuhinji moglo bi biti spas. Jednostavno rasipanje po plamenu može ga učinkovito ugasiti.

I was today years old when I found out you could use Baking Soda 😭. This information could literally save your life.



