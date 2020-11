Jeste li znali da je zdravije spavati u hladnoj prostoriji? Evo zašto

Stručnjaci za zdravlje i spavanje uvijek preporučuju spavanje u hladnijoj prostoriji. Tako ćemo lakše utonuti u san, tvrde, spavati kvalitetnije i ugodnije. No, znate li koja je točno temperatura idealna za spavanje i zašto je to tako? Donosimo odgovore.



Najbolja temperatura sobe za san bez nelagode i znojenja je 18°C, prenosi Bright Side.



Prvo, hladnija prostorija pomaže nam da ostanemo svježi i izgledamo mlađe jer se potiče proizvodnja melatonina - hormona spavanja. Također je antioksidans što znači da je odličan u borbi protiv starenja. Povećani melatonin također smanjuje rizik od Alzheimerove bolesti.



Spavanje u hladnijoj prostoriji posebno je dobro za one koji se bore s nesanicom. Tijelo će se ohladiti, neće se stvarati hormon stresa, kortizol i san će biti kvalitetniji.

Mlada majka otkrila odličan trik slaganja posteljine: Zauzima manje mjesta u ormaru!

Kada je riječ o zdravstvenim stanjima, spavanje u sobi zagrijanoj do 18°C može smanjiti šanse za razvoj bolesti poput dijabetesa, bolesti srca, depresije i pretilosti.



Kod žena će se smanjiti mogućnost dobivanja gljivičnih infekcija koje vole toplo i vlažno okruženje, a muškarcima hladna soba uz široko donje rublje može spriječiti neplodnost.



Razne upale i bolovi ublažit će se provođenjem vremena u hladnijem prostoru - baš poput stavljanja leda ili hladnog obloga. Spavanje u rashlađenoj sobi ima umirujući učinak.

Ovo je 18 najboljih poza za spavanje: Je li vaša omiljena među njima?