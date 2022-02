Jeste li zaista spremni za novu vezu? Prvo si postavite ova pitanja

Povratak u svijet spojeva odmah nakon prekida ili, pak, nakon dugog perioda što ste bili sami, nije baš jednostavan. Glavom prolazi mnoštvo pitanja i strahova od upoznavanja nekog novog i ulaska u odnos, pa se nerijetko dogodi da osoba osjeća veliki pritisak i stvara sebi stres.



Lauren WIndle (33), novinarka, TEDx govornica i autorica knjige Notes on Love: Being Single and Dating in a Marriage Obsessed Church, kaže da bi osoba trebala prvo provesti neko vrijeme sama sa sobom kako bi mogla razmisliti što želi, što ju ispunjava i je li uopće spremna na novi odnos.



Kaže da je najlakše dobiti odgovore tako da si postavite nekoliko pitanja.



1. Jeste li preboljeli prošlu vezu?

Jako je važno da se, osim emotivno, i fizički odvojite od bivšeg partnera. Ako još uvijek imate njegovu majicu ili njezinu narukvicu, vrijeme je da se toga riješite. Izbrišite poruke, fotografije… Ako, pak, osjećate strah dok to radite, niste spremni za nešto novo, prenosi Daily Mail.



2. Mislite li da trebate promijeniti svoj fizički izgled?

Ako stalno odgađate odlaske na spojeve jer mislite da prvo trebate izgubiti koji kilogram, promijeniti frizuru, urediti kožu, to znači da niste spremni za nešto novo. Imajte na umu da se fizički ne morate mijenjati ni za koga i da, ako tako gledate na spojeve, nikada zapravo nećete biti potpuno spremni - uvijek ćete pronaći nešto novo što želite mijenjati.

3. Koliko cijenite sebe?

Postoji li šansa da bi vam nisko samopoštovanje moglo dopustiti da prihvatite oblik veze koji vam uopće ne odgovara? Da vas osjećaj samoće pogura u neki novi odnos koji uopće ne želite? Ako osjećate nelagodu samo dok čitate ova pitanja, definitivno je vrijeme da radite na sebi jer niste još spremni za spojeve. Da biste mogli davati i primati ljubav, prvo morate cijeniti sebe. Ako ne znate svoju pravu vrijednost, možete upasti u razne vrste problema, a jedan od tih je i da prihvatite vezu koja vam ne odgovara.



4. Možete li podnijeti prekid?

Ako niste emotivno sposobni na zdrav način nositi se s prekidom, razočaranjem ili odbacivanjem, bilo bi dobro da izlaženje s drugim ljudima zasad ostavite po strani. Normalno je osjećati bol i tugu kada se neki odnos prekine, ali ne bi vam trebala sama pomisao na to stvarati strahove.

