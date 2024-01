Jeste li se ikada zapitali što je u seksu ‘normalno’, a što ne? Evo odgovora!

Medijska prezentacija seksualnosti, kažu neki stručnjaci, ozbiljno narušava samopouzdanje žena i potpuno je nerealna. Kao posljedica takva načina govorenja i pisanja o seksualnosti, javljaju se žene koje strahuju da s njima nešto nije u redu, a to dovodi do niza problema, piše Healthline.

Stručnjaci napominju da su mnogi zaboravili ili nikada nisu ni znali kritički razmatrati informacije koje do njih dopiru. Takav način konzumiranja informacija može biti poguban. Tako svakodnevno bombardiranje raznim seksualnim informacijama čini da se mnoge žene osjećaju frustrirano. Ono što vam na prvi pogled treba pomoći, zapravo vam uvelike odmaže. Pritom mislimo na brojne seksualne teme od kojih se stječe dojam da svi ljudi uživaju u božanstvenom seksu. No, što je istina?

Koliko je seksualnih odnosa tjedno 'normalno'? Ovo se pitanje mota po glavi mnogih žena. Stručnjaci kažu da je 'normalno' sve ono što je vama normalno. 'Nema propisanog broja koliko se ljudi trebaju seksati tjedno, mjesečno, godišnje ili bilo kojem drugom vremenskom intervalu. Neki ljudi seksaju se češće, neki rjeđe. Važno je jedino to da količina seksa bude onolika koliko ljudi žele. Drugim riječima, ako vama savršeno odgovara jesan seks tjedno, onda je to za vas normalno. Za nekog drugog to će biti premalo, a za nekog trećeg previše', pojasnio je seksolog William Granzig.

Problem je to što mnoge žene, pod utjecajem medijskih napisa, smatraju da nisu dovoljno seksualno aktivne ili da su pak previše aktivne. Međutim, postavlja se pitanja tko nameće takva pravila i kome. Stručnjaci kažu da površne savjete medija i dežurnih dušobrižnika prihvaćaju labilne osobe kojima je lako nametati osjećaje krivnje. Takve osobe zaboravljaju da kvazisavjete treba uzimati kritički i da im nitko osim njih samih ne može govoriti što je normalno, a što ne. Koliko često ćete se seksati, nešto je o čemu trebate raspraviti sa svojim partnerom da biste došli do rješenja koje će odgovarati oboma.

Tko koristi kondom? Prema NSSHB-u, vaginalni odnos zaštićen je kondomom u 25 posto slučajeva u Sjedinjenim Državama, a 33 posto vremena među samcima u Sjedinjenim Državama. Također je utvrđeno da Afroamerikanci i Hispanoamerikanci imaju višu stopu korištenja kondoma od bijelaca i drugih skupina. Najniža stopa korištenja kondoma je među osobama starijim od 40 godina. U jednoj anketi, korisnici kondoma imali su jednaku vjerojatnost da će imati ugodno iskustvo u seksu kao i oni koji nisu koristili kondome.

Zašto ja nemam nekoliko uzastopnih orgazama? Nije čudno da ovo pitanje opterećuje mnoge žene koje su više puta čitale i slušale o ženama koje se hvale s nekoliko uzastopnih orgazama. Seksologinja Lisa Diamond savjetuje ženama da zaborave sve što su čule o orgazmičkim iskustvima drugih žena, a posebno poznatih i slavnih. 'Mnoge se žene vole hvaliti brojnim orgazmima, jer smatraju da time dobivaju na važnosti. Činjenica je ipak da je orgazam vrlo individualna stvar. Kod žena je to složen proces i mora biti zadovoljen niz uvjeta. Nije zabrinjavajuće ako žena ne može doživjeti pet orgazama uzastopno. Ipak, ako nikad ne doživljava orgazam, tada treba potražiti stručnu pomoć', istaknula je dr. Diamond.

Žene koje se nalaze u stabilnoj i zdravoj vezi s partnerom kojemu mogu vjerovati i s kojim su seksualno kompatibilne mogu uživati u višestrukim orgazmima. Nije zabrinjavajuće ako to nisu tri orgazma zaredom. Nekada to može biti slučaj, a nekada zbog niza drugih okolnosti to nije tako. I opet stručnjaci napominju da je normalno ono što je vama normalno. Problem je jedino ako nikada ne možete doživjeti orgazam. U tom slučaju trebate ispitati svoju vezu, svoja uvjerenja u pogledu seksa, na kraju možda i potražiti stručnu pomoć. Što god činile, ne dopustite da vašim seksualnim životom upravljaju neke upitne informacije o seksu ili savjeti 'prijateljica'.

Druge seksualne aktivnosti: Mnogi ljudi nerado otvoreno govore o svojim seksualnim aktivnostima. Zato je teško doći do stvarnih brojki. Dovoljno je reći da se priličan broj ljudi prepušta drugačijim seksualnim ponašanjima, uključujući: celibat, erotske fantazije ili igranja uloga, pornografije, dominacije i podložnosti, te analni seks Sve se svodi na osobne preferencije.

