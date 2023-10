Jeste li primijetili da neki parovi liče jedni na druge? Evo zašto je to tako

Nedavno sam sa svojom novom djevojkom otišla na premijeru jedne predstave, a kako smo obje bile dotjerane za tu priliku, predložila sam joj da se slikamo na crvenom tepihu. Bio je to prvi put da smo se fotografirale kao par, napisala je seksologinja Nadia Bokody za News.com.

"Zagrlila me i nespretno smo se nasmiješile dok je prijateljica s mojim mobitelom snimila par fotografija".

"Dok su nas uvodili u kino, listala sam fotke i iako je osvjetljenje bilo užasno i nismo gledale u kameru, postojalo je nešto nedvojbeno dobro u vezi našeg izgleda zajedno." “Je li to samo ja mislim ili nas dvije skupa izgledamo jako, jako dobro?” pitala sam prijateljicu nekoliko dana kasnije, samozadovoljno joj gurnuvši svoj telefon u ruke.

“Stvarno super izgledate, potpuno se nadopunjujete", rekla je. "Moje je zapažanje očito bilo pristrano – većina bi parova tvrdila da izgledaju sjajno zajedno – no, postoje i ljudi za koje bismo se svi složili da izgledaju nevjerojatno dobro usklađeni sa svojim partnerima … gotovo kao da su kozmički stvoreni jedno za drugo."

Teško je odrediti radi li se o kompatibilnoj energiji, sličnom stilu odijevanja ili fizičkoj sličnosti, ali znate da je to to kad ih vidite. Znanost ima mnogo teorija o tome zašto se to događa, ali jedno od najpopularnijih objašnjenja je fenomen koji se naziva "učinak familijarnosti", a koji se temelji na činjenici da lakše razvijamo sklonost prema stvarima ili ljudima koji nam se čine poznatima.

Smatra se da je to zato što, što smo više izloženi nečemu (kao što je nr. vlastiti odraz), to je našem mozgu lakše, a time i ugodnije. U studiji objavljenoj u časopisu Perception, sudionici su zamoljeni da ocijene privlačnost različitih lica sa fotografija, od kojih su neka imala i značajke koje su njima bile poznate.

Ne samo da su sudionici dosljedno poznatim licima davali više ocjene, nego su izjavili i da su manje poznata lica smatrali privlačnijima nakon što su im nekoliko puta pokazana. Ovo također može rasvijetliti zašto nam netko koga na prvom spoju smatramo slatkim kasnije može postati jako seksi..."

Istraživanja pokazuju da parovi nakon što su dugo zajedno doslovno počinju sličiti, što se događa čak i kada u početku izgledaju potpuno različito. Rad objavljen u časopisu PLOS One koji je proučavao fotografije ljudi snimljene na početku njihovog braka, a zatim 25 godina kasnije, otkrio je da je većina supružnika na kasnijim snimkama počela nalikovati jedno drugome.

To je iznenađujuće česta pojava među parovima koji su godinama skupa, a vjerojatno je rezultat nečega što se zove empatična mimikrija, a što se događa kada ljudi koji dijele snažnu vezu – i posljedično doživljavaju viši stupanj empatije jedno prema drugome, što ih tijekom vremena dovodi do razvoja slične muskulature lica.

Kod nekih je parova taj efekt dvojnika toliko izražen da bi vam bilo oprošteno ako biste pomislili da dijele iste gene. Potrebno je samo pogledati Instagram stranicu kao što je @SiblingsOrDating ili TikTok s istim hashtagom i pokušati pogoditi jesu li dvoje ljudi u srodstvu ili ljubavnoj vezi.

Postoje i pomalo jezive teorije, kao što je Freudova sugestija da podsvjesno tražimo partnere koji nas podsjećaju na roditelje, odnosno na roditelja suprotnog spola pa u partneru tražimo osobine majke ili oca.

"Ipak, još uvijek nije jasno zašto nas točno privlače ljudi koji nas fizički nadopunjuju ili nam nalikuju. I iskreno, nisam sigurna da trebamo uz pomoć znanosti ukloniti svu romantiku iz svega toga.", zaključuje Bokody.

