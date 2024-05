Požalila se: 'Nisam sumnjala u svog muža dok nisam naletjela na njegovu bivšu u supermarketu'

Jedna je žena za The Sun rekla da nikada nije očekivala da će u supermarketu saznati da će je ljubav njenog života prevariti, ali upravo tu joj je bivša žena njenog supruga to rekla. 'Sada sam uvjerena da će to i učiniti', rekla je, 'Obećao mi je da se promijenio, ali ne mogu prestati razmišljati o tome što je njegova bivša rekla'.

Ona ima 40, a njen muž 52 godine. On je bio dva puta u braku i varao je obije svoje bivše žene. "Bio je iskren u vezi s tim. Rekao je da nijedna žena nije prava za njega, a on je bio nezreo i glup". prisjetila se, "U braku smo već godinu dana. Nikada nisam vidjela nikakve znakove da mi nije potpuno predan. Zove me s posla, dolazi ravno kući nakon toga i ostavlja svoj telefon uokolo. Također imamo puno seksa."

"O tome sam se počela brinuti tek kad sam u supermarketu naletjela na njegovu bivšu, koja ima 48 godina. Pitala je kako stvari stoje, a ja sam rekla da sam jako sretna. Rekla mi je da je to dobro i da se nada da će potrajati jer je razdoblje medenog mjeseca sigurno pri kraju. Bila sam zatečena njezinom otvorenošću. Kad sam je pitala na što misli, rekla je da je moj muž obožava biti zaljubljen. Inzistirala je na tome da čim veza postane rutina, njegove oči počnu lutati", dodaje.

Nastavlja: "Njezina veza s njim započela je kao afera, dok je bio s prvom ženom. A razveli su se jer ju je varao s još najmanje dvije žene - prije nego što smo se mi upoznali. Rekla sam joj da griješi i otišla. Ali, njezine mi riječi neprestano odzvanjaju u ušima. Jesam li stvarno naivna misleći da se povijest neće ponoviti? Trebam raskinuti brak prije nego što me povrijedi?"

Savjetnica za odnose, Deidre, poručila joj je: "Postoji tip serijskog varalice, ali postoje i muškarci koji sazriju i upoznaju pravu osobu. Niste vidjeli nikakve dokaze da vas suprug vara, a on je bio iskren s vama o svojoj prošlosti. Njegova bivša očito je ogorčena. Uplitanje u vaš odnos navodeći vas da sumnjate u svog muža mogao bi biti njezin način da mu se osveti. Nitko ne može predvidjeti budućnost. Međutim, ovo vas muči, što znači da se morate pozabaviti time. Recite svom mužu o svojim brigama i pobrinite se da nastavite razgovarati. Dobra komunikacija gradi povjerenje."

