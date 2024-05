Udala se za muškarca nakon što je on dobio doživotni zatvor: 'Nije važno gdje živi, volim ga'

Žena je otkrila da se udala za muškarca koji je osuđen na doživotni zatvor i rekla da će njihova ljubav trajati, bez obzira gdje on živi. Montreanna i Manny poznaju se još od djetinjstva, a nakon godina razdvojenosti ponovno su započeli romansu, nakon što je saznala da je on osuđen na doživotni zatvor, piše The Sun.

Par se vjenčao nakon što ju je Manny zaprosio telefonom, no mnogi su se pitali kako će njihova veza opstati s obzirom na njegovu zatvorsku kaznu. Montreanna je rekla da je par "normalan" par i da su primjer "zdrave" veze. Kad je saznala da je u zatvoru, bila je shrvana i nije smatrala da zaslužuje kaznu. Par čavrlja cijeli dan, a Montreanna ga posjećuje dvaput mjesečno.

VEZANI ČLANCI:

Međutim, mnogi su kritizirali njihovu vezu. Čitajući poruke ljudi koji ne odobravaju njihovu vezu, Montreanna je ispričala da su neki ljudi rekli da će je prevariti ako ikad izađe, a drugi su rekli da vjerojatno spava s nekim u zatvoru. Govoreći za YouTube kanal Love Don't Judge, Montreannina mama je rekla: "Što ako on dođe kući i ima oko za druge ljude?". No Montreanna, koja ima dvoje djece iz prethodne veze, rekla je da čak i ako Manny bude varao ako ikada izađe iz zatvora, to ne bi bilo uzalud jer je to što je s njim sada ono što ju čini sretnom.

"Željela bih reći onima koji me osuđuju da nema ništa loše u tome da nekoga voliš. Nije bitno gdje stanuje, ja ga volim", kaže ona. Montreanna je uvjerena da je budućnost za par svijetla, te je rekla da vjeruje da će se on jednog dana vratiti kući. "Čim on izađe i ljudi vide da je on muškarac kakav kaže da će biti, pomislit će 'wow, stvarno si bila zaljubljena, to je prekrasno'", dodaje.

Korisnici YouTubea preplavili komentare o videu Love Don't Judge kako bi podijelili svoja razmišljanja o vezi para. Jedna je osoba napisala: "Za mene je to zabluda. Stalno je govorila 'kad on izađe' dok on trenutno služi doživotnu kaznu."

"Čak i uz uspješnu žalbu, novo suđenje i oslobađajuću presudu, čeka vas još nekoliko godina", komentirao je netko drugi. Još jedna osoba je dodala: "Da ju je istinski volio, rekao bi joj da živi svoj život dok on ne izađe. Mogu ostati u komunikaciji, ali sebično je za njega očekivati ​​da ona ne ide dalje sa svojim životom."

Izlazi samo s bogatim muškarcima: ‘Idem u otmjene hotele i uživam u skupim kupovinama, svi su ljubomorni!’